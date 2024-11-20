快訊

快搶！iPad mini 7蘋果官網突襲開賣 網曝這平台還加碼贈品掀果粉跳槽

「我當然敢辦她」！勞長何佩珊承諾本周完成懲處謝宜容 移送監院檢調

12強複賽明開打 日媒分析3隊戰力：中華隊投手強、打者警戒陳傑憲

聽新聞
0:00 / 0:00

網球／納達爾生涯最終戰謝幕：我是一個追夢的孩子

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
納達爾完成了個人職業生涯的最後一場賽事，賽後泛淚演說。 歐新社
納達爾完成了個人職業生涯的最後一場賽事，賽後泛淚演說。 歐新社

隨著西班牙在台維斯盃以1：2不敵荷蘭，38歲的「蠻牛」納達爾也完成了個人職業生涯的最後一場賽事，對於將高掛球拍結束23年的職業生涯，納達爾表示，儘管自己達成不少成就與拿下不少冠軍，但希望外界記住的是他是一個追夢的孩子，並通過每天的努力工作才能打到今天的成就。

在上月宣布將於台維斯盃後退休的納達爾，今天代表西班牙在台維斯盃登場出戰荷蘭，不過在與范德贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp）的單打賽事中，最終納達爾在1萬1300名的觀眾見證下，以4：6、4：6敗下陣來，儘管阿爾卡拉斯在單打賽事中以7：6（7：0）、6：3擊敗了葛利克史普（Tallon Griekspoor），但最終西班牙仍是以1：2敗下陣來。

納達爾完成了個人職業生涯的最後一場賽事，揮手向球迷道別。 歐新社
納達爾完成了個人職業生涯的最後一場賽事，揮手向球迷道別。 歐新社

在結束生涯最後一舞後，西班牙的賽後記者會也吸引了來自全球各地的媒體到場訪問，而納達爾也承認自己已經無法在這項偉大的運動中拿出最佳狀態，談到即將退休他則說：「頭銜後數據都在那邊，所以人們可能都會知道一些關於我的事情，但我希望自己被記住的是我是一個來自馬略卡島小村莊的孩子，並且有幸讓我的叔叔擔任我的網球教練。」

納達爾強調，自己來自一個偉大的家庭，他們無時無刻都在支持著自己，「我是一個追隨夢想的孩子，並且通過每天的努力才能達到今天的成就，歸根究底，很多人都是如此努力的在過每一天，但我很幸運，因為網球讓我擁有了這樣的生活。」

在今天的儀式上也有不少體壇明星透過影片向納達爾致敬，包括小威廉絲（Serena Williams）、墨瑞（Andy Murray）、約克維奇（Novak Djokovic），以及納達爾生涯的宿敵和摯友費德勒（Roger Federer），最後納達爾也再度重申，「我希望人們記得的我是一個好人，一個追逐夢想並且取得比我想像的更多的孩子。」

epa11730096 Rafa Nadal of Spain reacts during a tribute received after the Spanish doubles match against the Netherlands during the Davis Cup quarterfinal between Netherlands and Spain at the Jose Maria Martin Carpena Sports Palace in Malaga, Spain, 19 November 2024. EPA-EFE/JORGE ZAPATA 歐洲新聞圖片社
epa11730096 Rafa Nadal of Spain reacts during a tribute received after the Spanish doubles match against the Netherlands during the Davis Cup quarterfinal between Netherlands and Spain at the Jose Maria Martin Carpena Sports Palace in Malaga, Spain, 19 November 2024. EPA-EFE/JORGE ZAPATA 歐洲新聞圖片社

納達爾完成了個人職業生涯的最後一場賽事，揮手向球迷道別。 歐新社
納達爾完成了個人職業生涯的最後一場賽事，揮手向球迷道別。 歐新社

納達爾完成了個人職業生涯的最後一場賽事，西班牙隊友在場邊致敬傳奇。 歐新社
納達爾完成了個人職業生涯的最後一場賽事，西班牙隊友在場邊致敬傳奇。 歐新社

納達爾完成了個人職業生涯的最後一場賽事，向球迷獻上飛吻。 法新社
納達爾完成了個人職業生涯的最後一場賽事，向球迷獻上飛吻。 法新社

台維斯盃 小威廉絲 納達爾

延伸閱讀

《風流西班牙:摩洛哥情事》異國之旅瘋狂驚喜 老公生前祕密大揭曉

網球／台維斯盃決賽開打 西班牙名將納達爾吞敗

網球／本周迎接告別戰 納達爾：控制情緒專注球場

網球／納達爾引退賽將登場 對手荷蘭盼給蠻牛精彩告別

相關新聞

網球／納達爾生涯最終戰謝幕：我是一個追夢的孩子

隨著西班牙在台維斯盃以1：2不敵荷蘭，38歲的「蠻牛」納達爾也完成了個人職業生涯的最後一場賽事，對於將高掛球拍結束23年...

網球／台維斯盃決賽開打 西班牙名將納達爾吞敗

在今天登場的台維斯盃決賽（Davis Cup Finals）中，荷蘭好手范德贊德舒爾普以6比4、6比4直落二打敗即將封拍...

足球／世足資格賽 中國主場1比3再負日本

世界盃足球亞洲區第3輪資格賽，中國與日本今晚移師廈門再戰。中國上一次在客場以0比7恥辱敗給日本後，今晚在主場表現顯有起色...

羽球／屏東大同高中分享心路歷程 李洋：決不放棄

兩屆奧運羽球雙打金牌選手李洋，今天下午在屏東縣立大同高中分享從小至今心路歷程，屏東縣多校羽球隊到場聽講。李洋鼓勵學子，「...

大陸羽賽／麟榤配報仇 內戰退雙胞胎過頭關

BWF超級750系列的大陸名人賽今天點燃戰火，首日賽程就有3組「寶島內戰」，第三球場壓軸上陣的「麟榤配」王齊麟／邱相榤也...

親子運動嘉年華12月高雄登場 設置斯巴達體驗關卡

第17屆「OPEN！大氣球遊行」將於12月7日、12月8日於高雄登場，本次活動首次引進來自日本的成人及兒童跑酷品牌打造「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。