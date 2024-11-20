網球／納達爾生涯最終戰謝幕：我是一個追夢的孩子
隨著西班牙在台維斯盃以1：2不敵荷蘭，38歲的「蠻牛」納達爾也完成了個人職業生涯的最後一場賽事，對於將高掛球拍結束23年的職業生涯，納達爾表示，儘管自己達成不少成就與拿下不少冠軍，但希望外界記住的是他是一個追夢的孩子，並通過每天的努力工作才能打到今天的成就。
在上月宣布將於台維斯盃後退休的納達爾，今天代表西班牙在台維斯盃登場出戰荷蘭，不過在與范德贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp）的單打賽事中，最終納達爾在1萬1300名的觀眾見證下，以4：6、4：6敗下陣來，儘管阿爾卡拉斯在單打賽事中以7：6（7：0）、6：3擊敗了葛利克史普（Tallon Griekspoor），但最終西班牙仍是以1：2敗下陣來。
在結束生涯最後一舞後，西班牙的賽後記者會也吸引了來自全球各地的媒體到場訪問，而納達爾也承認自己已經無法在這項偉大的運動中拿出最佳狀態，談到即將退休他則說：「頭銜後數據都在那邊，所以人們可能都會知道一些關於我的事情，但我希望自己被記住的是我是一個來自馬略卡島小村莊的孩子，並且有幸讓我的叔叔擔任我的網球教練。」
納達爾強調，自己來自一個偉大的家庭，他們無時無刻都在支持著自己，「我是一個追隨夢想的孩子，並且通過每天的努力才能達到今天的成就，歸根究底，很多人都是如此努力的在過每一天，但我很幸運，因為網球讓我擁有了這樣的生活。」
在今天的儀式上也有不少體壇明星透過影片向納達爾致敬，包括小威廉絲（Serena Williams）、墨瑞（Andy Murray）、約克維奇（Novak Djokovic），以及納達爾生涯的宿敵和摯友費德勒（Roger Federer），最後納達爾也再度重申，「我希望人們記得的我是一個好人，一個追逐夢想並且取得比我想像的更多的孩子。」
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