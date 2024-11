網球／納達爾生涯最終戰謝幕：我是一個追夢的孩子

隨著西班牙在台維斯盃以1:2不敵荷蘭,38歲的「蠻牛」納達爾也完成了個人職業生涯的最後一場賽事,對於將高掛球拍結束23年的職業生涯,納達爾表示,儘管自己達成不少成就與拿下不少冠軍,但希望外界記住的是他是一個追夢的孩子,並通過每天的努力工作才能打到今天的成就。

在上月宣布將於台維斯盃後退休的納達爾,今天代表西班牙在台維斯盃登場出戰荷蘭,不過在與范德贊德舒爾普(Botic van de Zandschulp)的單打賽事中,最終納達爾在1萬1300名的觀眾見證下,以4:6、4:6敗下陣來,儘管阿爾卡拉斯在單打賽事中以7:6(7:0)、6:3擊敗了葛利克史普(Tallon Griekspoor),但最終西班牙仍是以1:2敗下陣來。

納達爾完成了個人職業生涯的最後一場賽事,揮手向球迷道別。 歐新社

在結束生涯最後一舞後,西班牙的賽後記者會也吸引了來自全球各地的媒體到場訪問,而納達爾也承認自己已經無法在這項偉大的運動中拿出最佳狀態,談到即將退休他則說:「頭銜後數據都在那邊,所以人們可能都會知道一些關於我的事情,但我希望自己被記住的是我是一個來自馬略卡島小村莊的孩子,並且有幸讓我的叔叔擔任我的網球教練。」

納達爾強調,自己來自一個偉大的家庭,他們無時無刻都在支持著自己,「我是一個追隨夢想的孩子,並且通過每天的努力才能達到今天的成就,歸根究底,很多人都是如此努力的在過每一天,但我很幸運,因為網球讓我擁有了這樣的生活。」

在今天的儀式上也有不少體壇明星透過影片向納達爾致敬,包括小威廉絲(Serena Williams)、墨瑞(Andy Murray)、約克維奇(Novak Djokovic),以及納達爾生涯的宿敵和摯友費德勒(Roger Federer),最後納達爾也再度重申,「我希望人們記得的我是一個好人,一個追逐夢想並且取得比我想像的更多的孩子。」

epa11730096 Rafa Nadal of Spain reacts during a tribute received after the Spanish doubles match against the Netherlands during the Davis Cup quarterfinal between Netherlands and Spain at the Jose Maria Martin Carpena Sports Palace in Malaga, Spain, 19 November 2024. EPA-EFE/JORGE ZAPATA 歐洲新聞圖片社

納達爾完成了個人職業生涯的最後一場賽事,西班牙隊友在場邊致敬傳奇。 歐新社

納達爾完成了個人職業生涯的最後一場賽事,向球迷獻上飛吻。 法新社

