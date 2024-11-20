網球／台維斯盃決賽開打 西班牙名將納達爾吞敗

中央社／ 西班牙馬拉加19日綜合外電報導
西班牙網球名將納達爾。 歐新社
西班牙網球名將納達爾。 歐新社

在今天登場的台維斯盃決賽（Davis Cup Finals）中，荷蘭好手范德贊德舒爾普以6比4、6比4直落二打敗即將封拍的西班牙網球名將納達爾，使荷蘭隊以1比0領先西班牙隊。

法新社報導，擁有22座大滿貫賽金盃的納達爾（Rafael Nadal）參加完這場賽事後，將從職業網壇退休；他過去2年一直有傷在身。

在西班牙男子網球國家隊教練費瑞爾（David Ferrer）正式宣布納達爾將出戰台維斯盃第一場男單賽事前，外界持續臆測納達爾是否會出賽。

納達爾自2004年首次參加台維斯盃以來，在過去30次出賽中拿下29次勝利，包括兩次取勝范德贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp）。

在首盤比賽中，納達爾以15比30落後之下逆轉拿下第1局，化解了他一開始緊張不安的情緒。

世界排名第80的范德贊德舒爾普則在他的第一個發球局以40比0領先，雖然連續三次出現雙發失誤，但也穩住了陣腳。

接著范德贊德舒爾普在4比4平手時開啟兩個破發點，並以一記精妙的穿越球拿下第二個破發點，隨後轉化為第二個盤點，澆熄納達爾的士氣，以6比4拿下第一盤。

第二盤中，首局納達爾在0比30下奮力反擊，但未能保發，范德贊德舒爾普在對手擊出長球時取得第一次破發，不只鞏固領先優勢更給對手施加更多壓力。

在先失一盤的情況下，納達爾在第3局發球局扛住沉重壓力，完成保發。隨後范德贊德舒爾普以另一記穿越球取得4比1領先，讓納達爾毫無機會。

納達爾在第6局扳回一城，利用第三個破發創造一線希望，並把比分追至3比4。之後范德贊德舒爾普在第8局保發。接著第9局納達爾保發，但他在第10局仍無緣回破，最後以4比6遺憾吞敗。

網球男單世界排名第3的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）將於第二輪賽事迎戰荷蘭好手葛利克史普（Tallon Griekspoor），試圖努力保住西班牙贏得台維斯盃的夢想，並使納達爾不必這麼快告別網壇。

Rafael Nadal 台維斯盃 納達爾

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