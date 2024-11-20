羽球／屏東大同高中分享心路歷程 李洋：決不放棄

中央社／ 屏東縣19日電
兩屆奧運羽球雙打金牌選手李洋，19日下午在屏東縣立大同高中分享從小至今心路歷程。圖／屏東縣立大同高中提供
兩屆奧運羽球雙打金牌選手李洋，19日下午在屏東縣立大同高中分享從小至今心路歷程。圖／屏東縣立大同高中提供

兩屆奧運羽球雙打金牌選手李洋，今天下午在屏東縣立大同高中分享從小至今心路歷程，屏東縣多校羽球隊到場聽講。李洋鼓勵學子，「球不落地，決不放棄」。

在運動品牌YONEX公司安排下，李洋今天在屏東縣立大同高中，向青年選手和學生分享心路歷程，除了大同高中師生、專任教練及羽球隊外，里港國小、里港國中、萬巒國中、崎峰國小、美和科技大學等校羽球隊也前來聽講，現場座無虛席，大家都非常安靜的專注聆聽。

李洋說，其實在巴黎奧運前就決定退役了，原本沒期待拿金牌，但是卻拿到金牌了。不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才看得見希望。比賽不能決定輸贏，但能決定態度，「球不落地，決不放棄」。

大同高中新聞稿表示，感謝李洋蒞校分享自身經驗，擁有多年精實訓練、歷經大賽洗禮，台灣之光李洋是青年學子及羽球後進的指標楷模。大同高中羽球隊在屏東縣政府體育三級五區政策推動下，由屏東縣體育發展中心在民國111年2月輔導成立。球隊成立從開始的5名選手，至今已有30名選手。目前由教練羅健男主責，配合教練王凱隆、教練邱宥蓁共同帶領選手訓練與出賽。

大同高中指出，學校羽球隊成立不到3年，已經囊括縣內羽球三大賽屏東縣運、屏東縣中小學聯運，及屏東縣長盃的高中男子團體組及國中男子團體組第1名，也在各大區域型或全國單項比賽榮獲佳績。

今年11月全國國高中團體羽球錦標賽，大同高中羽球隊在國中男生團體組與高中男生團體組皆進入16強，大同高中說，此成績已創下隊史最佳。球隊選手與教練設下目標，在114年全中運拚進8強奪牌，目前積極訓練，期待能在114年全中運有所斬獲。

大同校長陳冠明表示，羽球是消耗性大的運動，在訓練與比賽經費成本多的情形下，如何募集足夠資源，都是每個球隊經營困難點。期望在屏東縣政府與各界大力支持下，能有更多企業與社會資源挹注，持續支持球隊發展，讓球隊選手與教練沒有後顧之憂的往前衝。

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