足球／世足資格賽 中國主場1比3再負日本

世界盃足球亞洲區第3輪資格賽，中國與日本今晚移師廈門再戰。中國上一次在客場以0比7恥辱敗給日本後，今晚在主場表現顯有起色，最後以1比3小負日本，創下5年來首次攻破日本球門的紀錄，這也是日本在第3輪資格賽首次被對方球員破門。

綜合央視體育、極目新聞等陸媒報導，同在C組的中國和日本，今晚8時在廈門白鷺體育場再戰，身著紅色的中國球迷擠爆全場。

比賽開始後，中日互有攻勢但未進球。第34分鐘，突然有一名球迷衝入場，比賽因此中斷數分鐘。

上半場第39分鐘，日本久保建英角球傳中，小川航基頭槌破門，1比0取得領先。

傷停補時第5分鐘，板倉滉頭槌破門。上半場結束，日本2比0領先。

下半場第49分鐘，中國韋世豪妙傳林良銘在禁區內低射破門，追回一球。這是中國男足5年來首次攻破日本球門，也是日本在本輪資格賽首次被對手球員破門。

不過在第54分鐘，日本伊東純也助攻小川航基，再次頭槌破門，並以3比1持續領先至終場結束。

社群訊息顯示，中國球迷賽後多表示，中國男足這場比上一場踢得好太多了，本來就沒指望能贏亞洲第一強隊，而且還踢進一球更是驚喜。許多人嘆，要不是有自己人衝進場內鬧場，日本可能不會在上半場傷停補時攻進一球。

商品推薦