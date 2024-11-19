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大陸羽賽／麟榤配報仇 內戰退雙胞胎過頭關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王齊麟（右）和邱相榤。圖／Badminton Photo提供（資料照）
王齊麟（右）和邱相榤。圖／Badminton Photo提供（資料照）

BWF超級750系列的大陸名人賽今天點燃戰火，首日賽程就有3組「寶島內戰」，第三球場壓軸上陣的「麟榤配」王齊麟／邱相榤也是其中一組，兩人和雙胞胎李芳任／李芳至再度碰頭，「麟榤配」以21：16、21：17過關，報了9月底澳門公開賽落敗的一箭之仇。

巴黎奧運後組軍的「麟榤配」目前世界排名50，李家雙胞胎排名25，雙胞胎也曾是王齊麟和李洋「麟洋配」的陪練員，彼此十分熟悉，今年澳門公開賽首度碰頭，比分一路緊咬下才由雙胞胎以兩個21：19拿下勝利。

大陸名人賽第一輪就碰頭，「麟榤配」首局7：7後拉開領先，以21：16先下一城，第二局從9：13落後下逆轉，儘管18：14領先一度被追到1分差，在連拿3分下仍以21：17拿下對戰首勝，周三將和世界排名第8的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin）爭8強門票。

另兩組「內戰」都是女雙，張淨惠／楊景惇3局大戰力退詹又蓁／林芷均，宋碩芸／余芊慧以21：9、21：10輕取鄭育沛／孫昱瑆，分頭闖進16強。

今天擔任台將壓軸上場的男單好手李佳豪抽到「籤王」，第一場就碰地主「世界球王」石宇奇；世界排名24的李佳豪第二局中段雖一度追到1分差，最終仍以17：21、16：21吞敗。

李佳豪 李洋 王齊麟

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