親子運動嘉年華12月高雄登場 設置斯巴達體驗關卡

第17屆「OPEN！大氣球遊行」將於12月7日、12月8日於高雄登場，本次活動首次引進來自日本的成人及兒童跑酷品牌打造「OPEN！URBAN SPORTS FESTIVAL」親子運動嘉年華，內含三項斯巴達體驗關卡及四個運動潮流舞台親子足球、花式跳繩、U型滑板、親子跑酷。

「OPEN！大氣球遊行」今年以嘉年華作為規劃的主軸，以高雄出發，將巴黎奧運比賽項目為規劃目標，更以「夢想大世界」為主題，而透過「OPEN！URBAN SPORTS FESTIVAL」的打造，讓親子健康互動成為重要的元素之一，讓親子同樂創造無限可能。

此外，這次活動將加上世界級運動團隊不容小覷的精彩演出，如親子足球及花式跳繩的運動潮流舞台更分別邀請來自日本的專業團隊帶來演出，親子足球邀請到的是由日本自由式足球運動員GyoZa和ADACHINHO於2022年組成的雙人組合SUPER FOOTBALL BROS.。

再來花式跳繩則由FLY DIGGERZ－成立於2020年的日本專業雙人跳繩團隊為活動增添亮點，FLY DIGGERZ的表演融合了跳繩、舞蹈和特技，並參與了多項國內外活動，包括德國的FLIC FLAC X-MAS-SHOW和瑞士的CIRCUS Conelli等。此外，FLY DIGGERZ全體成員皆擁有日本雙人跳繩協會的認證教練資格，致力於各個學校及社區推廣這項運動。

商品推薦