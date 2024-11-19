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足球／客場力退新加坡 中華隊終止7連敗
中華男足昨天晚間8點在新加坡體育場與地主進行國際友誼賽，中華隊靠著混血球員刁天龍、岳明峰的強攻及歸化球星安以恩傷停補時階段的關鍵進球，即便新加坡比賽後段掀起快速反擊，不過中華隊及時踩煞車，終場3：2擊退對手，終止近期7連敗低潮，為即將到來的東亞盃注入強心針。
中華隊整場比賽保持進攻企圖心，多次攻門造成新加坡防守很大壓力，其中刁天龍表現精彩，上個月對戰柬埔寨友誼賽就曾送出精彩助攻，昨天比賽第22分鐘，游耀興右路吊中，雙方爭球讓左側禁區露出空檔，刁天龍把握機會，起左腳順利破門，幫助中華隊首開紀錄。
為中華隊取得一路領先優勢的刁天龍說：「我們身為一個團隊，大家都有完整執行教練設定的計劃。這次賽事全隊不論是進攻、防守、組織上都充滿拼勁，讓我們收下這艱難的一場勝利。」身為混血球員的他，當初收到中華隊徵召，一無反顧選擇加入，能在強度很高的國際賽中繳出優異表現，對他的職業生涯增添不少幫助。
這次賽事終止中華隊近期7連敗低潮，同時展現集訓東亞盃的階段結果，總教練懷特（Gary White）在陣容上做出調整，除了新增歸化或是混血台將，更讓中華隊長陳柏良踢中後衛的位置，整體防守、進攻端都有收到好的成效。
懷特說：「無論是在掌控球權、快攻時機或失球後，球員們都相當冷靜，穩穩地執行技戰術，防守端大家也是拼勁全力，球員們不論是戰術理解、心裡層面都持續進步。」
這場友誼賽相信會讓球員在面對即將到來的東亞盃注入強心針，中華隊與香港、蒙古分在同一組，懷特表示會在這段時間做最後調整，同時他也說：「我們不追求短期勝利，球隊、球員長期的發展才是最重要的。」
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