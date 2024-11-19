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路跑／風雨無懼SUPERACE 攜手5000跑友征服黑馬路！

聯合新聞網／ 綜合報導
SUPERACE黑馬開跑，2024最Chill的夜跑盛會！（圖：SUPERACE提供）
SUPERACE黑馬開跑，2024最Chill的夜跑盛會！（圖：SUPERACE提供）

上週六（16日）傍晚的大佳河濱十分熱鬧，有兩場大型活動同時舉辦，除了Ultra Taiwan電音饗宴，更有連續第九年舉辦的『SUPERACE黑馬半程馬拉松』，賽前跑友們一度擔心會受到颱風的影響，然而比賽當天天公作美，給了跑友們最適跑的天氣與溫度，雖然飄著小雨，也擋不住現場五千多名跑者的熱情參與，風雨生信心一同成就一場夜跑盛會！

田中千繪與友人一同低調參賽，成為黑馬路上最耀眼星光！（圖：翻攝田中千繪臉書）
田中千繪與友人一同低調參賽，成為黑馬路上最耀眼星光！（圖：翻攝田中千繪臉書）

身騎白馬走三關，成為黑馬，你需要闖幾關？今年幽默又語帶雙關的活動主題『跑上你的黑馬路』，鼓勵跑友們開啟一段發現潛能、超越自我的大冒險。現場除了充滿跑友正能量金句所製作成主題牆，成為當晚的拍照打卡熱點之外，品牌更延續最受跑友期待的“純女力“配速服務--『黑加力配速團』，讓跑友敲碗心目中的領跑女神們共跑黑馬之路。知名影星田中千繪也與友人低調參賽，跑出2小時半左右的成績穩穩完賽，更成為跑友在賽道上驚喜捕捉到的星光！

純女力『黑加力配速團』！再次亮麗登場！（圖：SUPERACE提供）
純女力『黑加力配速團』！再次亮麗登場！（圖：SUPERACE提供）

持續培育基層體育人才，今年再次邀請成淵高中田徑隊參與，並贊助回饋MIT高品質隊服，讓小選手們展現自信與實力！當天田徑隊同學們也充分發揮運動員精神，除了擔任4K與10K的黑馬領跑員之外，同時也協助跑友們各項場內志工服務，獲得許多跑友與工作夥伴們的大力讚揚。楊登凱總教練在致詞中也特別提到，感謝能有機會且覺得非常有意義，讓社會體育與學校體育相互結合，產學交流共同提升臺灣整體運動發展。

品牌創辦人林義傑，期許小將們各個成為未來田徑場的明日之星！（圖：SUPERACE提供）
品牌創辦人林義傑，期許小將們各個成為未來田徑場的明日之星！（圖：SUPERACE提供）

在年末路跑賽事百家爭鳴的情況下，SUPERACE黑馬已成為備受矚目的指標性夜跑賽事。今年更吸引近60個20人以上的大型運動跑團和企業社團，包含國內外多家知名企業如緯創、國泰世華、宜得利家居、中華電信等，更響應提倡運動生活的企業文化熱情參與；人稱『超級鐵人老爸』的知名選手許仁茂，親自率領近百人大團『茂系鐵人』，帶領全家大小及學生們一起跑上黑馬路，更領先群雄勇奪半馬組總冠軍，可謂是黑馬中的黑馬！品牌更希望持續舉辦這樣充滿正能量的基礎路跑活動，透過如此的感染力，推廣提升全民運動的風氣。

黑馬中的黑馬！超鐵老爸許仁茂勇奪半馬組總冠軍！（圖：SUPERACE提供）
黑馬中的黑馬！超鐵老爸許仁茂勇奪半馬組總冠軍！（圖：SUPERACE提供）

企業團體自發性參與，響應運動生活的企業文化！（圖：SUPERACE提供)
企業團體自發性參與，響應運動生活的企業文化！（圖：SUPERACE提供)

本屆黑馬賽事更感謝各界企業夥伴共同參與，成為豐富黑馬賽事的幕後推手，包括飛跑、享能、千沛、邁克仕，幫選手補充滿滿補給能量，還有魅力谷鹼鹼單單純淨水作為大會指定用水，南僑水晶與施巴提供從內到外的專業洗淨體驗！並由True Yoga的專業教練帶領大家賽前熱舞暖身，賽後舒緩收操！以及火星計劃品牌提供的舒緩筋膜槍抽獎環節等，攜手讓整場活動充滿高品質的服務與參賽體驗。

主辦單位SUPERACE也由衷感謝所有跑者與工作人員們的支持及盛情參與，以及對於品牌提倡無紙杯賽事理念的高度配合，讓活動完美落幕。將秉持品牌創立的初衷與使命，持續藉由不同類型的活動推廣跑步運動，期待與跑友們明年11月再次黑馬場上見！

好跑又好玩的黑馬完美落幕！與跑友相約明年見！（圖：SUPERACE提供）
好跑又好玩的黑馬完美落幕！與跑友相約明年見！（圖：SUPERACE提供）

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