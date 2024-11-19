大陸羽賽／王子維逆轉勝 戚又仁差一步再演爆冷驚奇

屬於BWF超級750系列的大陸名人賽今天在深圳點燃戰火，「羽球王子」王子維上演3局逆轉勝，混雙組合楊博軒／胡綾芳也打下勝利，年終賽門票幾乎到手，男單另名台將戚又仁也差點接棒奪勝，可惜和去年去年世錦賽金牌、世界排名第5的泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）大戰3局吞敗，沒能連兩周上演驚奇。

世界排名31的戚又仁上周熊本賽第二輪就是遭遇昆拉武特，他以21：19、21：10爆冷拍下種子，今天再碰頭也以21：16先下一城，可惜第二局18：21讓出，決勝局又錯過14：11領先機會，最終以19：21輸掉1小時又13分鐘大戰，無緣晉級。

戚又仁差一點就能連兩周上演驚奇。 聯合報系資料照

大陸名人賽是年終賽積分統計的最後一戰，楊博軒和李哲輝已經拿到男雙資格，和胡綾芳在年度積分也排在第8位，今天打開場以21：12、21：8輕取日本組合西大輝／佐藤灯，接續只要混雙頭號種子黃東萍／馮彥哲過頭關，楊胡配就能確定首度攜手前進年終賽。

世界排名25的王子維今天碰排名28的加拿大華裔對手楊燦，王子維雖在第一局19：16領先下遭對手連拿5分逆轉，不過後兩局以21：10、21：16拿下，後來居上拿下16強門票；女單宋碩芸碰美國華裔女將林勞倫（Lauren Lam）也以21：10、21：18輕騎過關。

混雙新組下葉宏蔚／詹又蓁今天也差點上演爆冷戲碼，面對世界排名第10的馬來西亞組合陳堂傑／杜頤溈，寶島組合以23：21先下一城，可惜後兩局各只拿到9分和12分，首輪止步。

今天後續賽程將有3組「寶島內戰」，其中男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤將和雙胞胎李芳任／李芳至第2度交手。

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