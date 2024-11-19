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飛鏢／亞太盃錦標賽 中華隊U18組小將表現搶眼

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊在U18青少年賽事拿下青少男雙、女雙、混雙冠軍。圖／中華民國競技飛鏢總會提供
中華隊在U18青少年賽事拿下青少男雙、女雙、混雙冠軍。圖／中華民國競技飛鏢總會提供

中華民國競技飛鏢總會日前於台北體育館，歷史性的首次在台舉辦「第20屆WDF亞洲太平洋盃飛鏢國際錦標賽」，最終中華隊不僅奪得團體冠軍，本屆首次創辦的U18青少年賽事，也紛紛激戰到最後一場，取得勝利。 

「第20屆WDF亞洲太平洋盃飛鏢國際錦標賽」，在日前圓滿落幕，本次有包括日本、南韓、泰國、蒙古、印度、香港、澳門等國，派出國家菁英代表隊來台參賽，本次也是歷史性的第一屆U18青少年賽事在台正式創立及舉辦。

本次大賽各組戰況激烈，最終不但由中華隊奪得團體冠軍，而本屆首次創辦的U18青少年賽事，也紛紛激戰到最後一場，取得勝利，分別為青少男雙人賽冠軍艾群恩／歐子鎧、青少女雙人賽冠軍蔣喬伃／陳凱若、青少年混合雙人賽冠軍艾群恩／蔣喬伃。

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