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網球／本周迎接告別戰 納達爾：控制情緒專注球場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
38歲的網壇傳奇「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），近年受傷勢所苦，上月正式宣告在本季結束高掛球拍。路透
38歲的網壇傳奇「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），近年受傷勢所苦，上月正式宣告在本季結束高掛球拍。路透

38歲的網壇傳奇「西班牙蠻牛」納達爾Rafael Nadal），近年受傷勢所苦，上月正式宣告在本季結束高掛球拍，本周在西班牙馬拉加馬拉加進行的台維斯盃決賽將是職業生涯「最後一舞」，賽前他強調，有任何的情緒都會等到台維斯盃落幕，還是球員的角色就會專注球場。

西班牙8強將碰荷蘭隊，若能過關將在當地時間周五迎接4強賽，決賽將在周日舉行。西班牙隊長佛瑞爾（David Ferrer）還沒宣布納達爾參加單打或雙打，不過「西班牙蠻牛」賽前記者會強調，已經準備為國家付出所有。

「如果我上場，我希望能控制住我的情緒。我來這不是為了退休，是來幫助球隊獲勝。」納達爾提到，本周比賽是生涯最後一次代表西班牙出賽，最重要的目標就是幫助團隊，「情緒最終會到來，在此之前我會專注在我該做的事情上。」

身為網壇「三巨頭」之一，納達爾從2001年轉入職業後打下無數戰功，其中法網共14次登頂，獲得「紅土之王」美名，單一大滿貫奪下14座冠軍更寫下「蠻牛障礙」；他也是2008年北京奧運男單金牌得主，2016年里約奧運再奪下男雙金牌，完成生涯「金滿貫」成就，但近年飽受傷勢所苦，去年放棄法網衛冕，今年回歸紅土大滿貫但首輪止步，7月巴黎奧運後就再沒參賽紀錄，本季只打了7站比賽。

上月宣布退休，納達爾透露，關於退役已經思考許久，「我希望有再一次的機會。我上個半月仍盡可能努力訓練，每一天都試著做到最好，但很久沒比賽了，很難保持穩定的水準。」先前曾透露不打算打單打的西班牙指標也提到，現在處在很棒的團隊中，上場狀況就交由隊長決定。

職業生涯即將邁入尾聲，納達爾承認，不知道會出現怎樣的情緒，但從7歲開始展開的網球路，自己已為這項運動付出所有；他也透露退役決定不只是因為新商，而是身體長期累積的磨損，當心有餘而力不足時，他並不想舉辦告別巡演，最後的球員任務就是幫助西班牙隊在台維斯盃獲得好成績。

Rafael Nadal 台維斯盃 法網 納達爾

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