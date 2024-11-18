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納達爾引退賽將登場 對手荷蘭盼給蠻牛精彩告別

中央社／ 西班牙馬拉加17日綜合外電報導

西班牙一代網球傳奇「蠻牛」納達爾即將封拍，本月19日登場的台維斯盃將成他最後一舞，預定與西班牙對戰的荷蘭隊表示，會在納達爾引退賽給他來場「精彩告別」。

法新社報導，現年38歲的納達爾（Rafael Nadal）大放異彩的職業生涯，本週將在西班牙馬拉加（Malaga）舉行的台維斯盃決賽（Davis Cup Finals）畫下句點，他期盼為西班牙奪下該國第7冠，也替自己捧回22座大滿貫賽金盃的紀錄錦上添花。

西班牙與荷蘭19日將在台維斯盃8強賽廝殺，荷蘭隊指出，告別納達爾帶來的感傷，或場上有大批粉絲擁護力挺他，都不會讓他們的表現受到影響。

荷蘭隊隊長哈休斯（Paul Haarhuis）今天在記者會說：「很驚訝這可能是納達爾最後一場比賽，我們希望給他來場精彩告別。這是台維斯盃，凡事都有可能發生。我們想要的不只是打進8強賽，所以我們必須好好表現，這就是我們關注的重點。」

荷蘭與西班牙今年曾多次交手。在巴黎奧運男雙項目，荷蘭好手葛利克史普（Tallon Griekspoor）、庫爾霍夫（Wesley Koolhof）組合敗給納達爾和「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）這對搭檔。

之後在美國網球公開賽（US Open）男單第2輪，荷蘭選手范德贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp）狂電艾卡拉茲，讓他爆冷出局。

范德贊德舒爾普說，納達爾在台維斯盃退休當然讓本屆賽事別具意義，他相當期待勢均力敵的較量，「我們等著瞧比賽會有多激烈吧」。

台維斯盃 納達爾

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