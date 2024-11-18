柔道／聯手男神楊勇緯 林鴻道探訪台中市內埔國小柔道隊

為響應體育扎根及運動資源下鄉的理念，宏道運動發展基金會董事長林鴻道與東京奧運銀牌國手「柔道男神」楊勇緯今天聯合訪視台中市內埔國小柔道隊，兩人攜手帶來溫暖關懷，支持學校的年輕選手，並強化當地運動發展的基礎。

林鴻道長期關注資源匱乏地區的體育團體，致力推動體育運動資源平等化，尤其是對偏鄉學校體育團隊的支持更是矢志不渝，此次行程不但是對內埔國小柔道隊的實質援助，協助學校持續提升選手的競技能力，讓孩子們在無後顧之憂的環境中依然能夠安心追求自己的夢想。

擁有東京奧運銀牌的楊勇緯是柔道界的模範選手，無論是在國際賽場上的精湛表現，還是對體育的熱忱，都是眾多學子仰望的典範。今天他與林董事長同行，不僅帶來專業技術的指導，更希望藉由自身的故事啟發學生，鼓勵他們勇敢追求自己的體育夢想，無論前方道路多麼艱難，只要懷抱堅定信念，就能迎接未來的挑戰。

宏道運動發展基金會期望透過這次活動，促進台灣各地運動資源的均衡發展，讓更多孩子得到關懷和支持，陪伴台灣體壇新星茁壯成長，為台灣的體育未來共同努力。 楊勇緯（左）和宏道運動發展基金會董事長林鴻道探視台中市內埔國小柔道隊。圖／宏道運動發展基金會提供 楊勇緯（右）探視台中市內埔國小柔道隊。圖／宏道運動發展基金會提供 楊勇緯（右）探視台中市內埔國小柔道隊。圖／宏道運動發展基金會提供

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