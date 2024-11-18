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柔道／聯手男神楊勇緯 林鴻道探訪台中市內埔國小柔道隊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊勇緯和宏道運動發展基金會董事長林鴻道探視台中市內埔國小柔道隊。圖／宏道運動發展基金會提供
楊勇緯和宏道運動發展基金會董事長林鴻道探視台中市內埔國小柔道隊。圖／宏道運動發展基金會提供

為響應體育扎根及運動資源下鄉的理念，宏道運動發展基金會董事長林鴻道與東京奧運銀牌國手「柔道男神」楊勇緯今天聯合訪視台中市內埔國小柔道隊，兩人攜手帶來溫暖關懷，支持學校的年輕選手，並強化當地運動發展的基礎。

林鴻道長期關注資源匱乏地區的體育團體，致力推動體育運動資源平等化，尤其是對偏鄉學校體育團隊的支持更是矢志不渝，此次行程不但是對內埔國小柔道隊的實質援助，協助學校持續提升選手的競技能力，讓孩子們在無後顧之憂的環境中依然能夠安心追求自己的夢想。

擁有東京奧運銀牌的楊勇緯是柔道界的模範選手，無論是在國際賽場上的精湛表現，還是對體育的熱忱，都是眾多學子仰望的典範。今天他與林董事長同行，不僅帶來專業技術的指導，更希望藉由自身的故事啟發學生，鼓勵他們勇敢追求自己的體育夢想，無論前方道路多麼艱難，只要懷抱堅定信念，就能迎接未來的挑戰。

宏道運動發展基金會期望透過這次活動，促進台灣各地運動資源的均衡發展，讓更多孩子得到關懷和支持，陪伴台灣體壇新星茁壯成長，為台灣的體育未來共同努力。

楊勇緯（左）和宏道運動發展基金會董事長林鴻道探視台中市內埔國小柔道隊。圖／宏道運動發展基金會提供
楊勇緯（左）和宏道運動發展基金會董事長林鴻道探視台中市內埔國小柔道隊。圖／宏道運動發展基金會提供
楊勇緯（右）探視台中市內埔國小柔道隊。圖／宏道運動發展基金會提供
楊勇緯（右）探視台中市內埔國小柔道隊。圖／宏道運動發展基金會提供
楊勇緯（右）探視台中市內埔國小柔道隊。圖／宏道運動發展基金會提供
楊勇緯（右）探視台中市內埔國小柔道隊。圖／宏道運動發展基金會提供

林鴻道 楊勇緯

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