桌球／「每次比賽結束都希望手沒斷」陳思羽宣布因傷暫別球場

我國桌球女將陳思羽今年在巴黎奧運和林昀儒搭檔混雙，雖不敵中國大陸組合王楚欽／孫穎莎，但奮戰精神讓球迷印象深刻。如今陳思羽發文宣布，自己將暫別球場。

現年31歲的陳思羽在Threads發文寫道，「此生最難的一個決定，從小到大無論如何都告訴自己要堅持，所以就算上去知道自己贏不了我也願意，因為堅持是對自己的尊重，是我喜歡的熱愛的，就算很不開心，只要可以打球就感覺到快樂。」

陳思羽透露自己受傷後越來越不快樂，「訓練和比賽越來越痛苦，休息、訓練、比賽 時間根本不夠用，但是堅持那麼久怎麼說放就放，我不知道自己的那份堅持是為了什麼，也許是滿足大家對我的那一份期待，也許是害怕讓支持我的人失望，但是我從來沒有想過自己的感受。」

陳思羽表示疼痛已經讓他無法控制動作並影響到睡眠，「賽前打針，賽後也打針，貼紮貼到破皮，傷疤還沒好緊接著還有比賽，貼到沒有好的皮膚再繼續貼，在場上想贏卻也無能為力，但依舊想堅持到最後，站到場上已經不知道什麼是贏球的渴望，只知道每次比賽結束，我都希望我的手還沒有斷。」

陳思羽最後感謝支持者，「雖然支持我休息的人很少，但是這次讓我替自私一點為自己著想，給我一點時間休息，讓我找回那個在場上會渴望贏球的自己，找回曾經那個熱愛桌球的陳思羽。」

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