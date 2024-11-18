ATP年終賽／主場擊退弗里茲 辛納奪破紀錄1.5億獎金

今年已經摘下澳網和美網金盃，義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）今天凌晨再迎接另一座大賽冠軍，他在義大利杜林舉辦的ATP年終賽壓軸戰以6：4、6：4拍下美網決賽對手弗里茲（Taylor Fritz），在一面倒地主球迷支持下登頂。

辛納早已鎖定「年終球王」位置，今天的金盃讓他璀璨的2024年賽季更圓滿，他感性說：「這是義大利第一座冠軍，這對我意義重大。」他2019年在米蘭舉行的明日之星年終賽就是冠軍得主，相隔5年在更大賽事封王，直呼「非常、非常特別」。

3月曾陷入禁藥疑雲的辛納也提到，當時狀況是團隊的物理治療師使用含有類固醇的噴劑治療他的手指，事情發生後不斷思考要如何改進，「有些日子我感覺不太好，有些晚上夜不成眠，「但當我戴上帽子，我不會思考場外的事情。我很幸運，身邊有些人能讓我保持穩定，感謝他們讓我們能每天持續努力，就像沒有明天一般，我們甚至在這段時間更進步了。」

9月美網決賽辛納就擊敗過弗里茲，今天再複製勝利，讓辛納連同分組賽在內取得5戰全勝封王成績，可以獲得480萬美金（約1.55億新台幣）獎金，寫下男子巡迴賽最大筆獎金紀錄。

這也是ATP年終賽第一次有義大利球員奪冠，去年辛納打進最終戰但敗給塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今年捲土重來，不但全勝封王，且整周一盤未失，成為1986年藍道（Ivan Lendl）後第一人。

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