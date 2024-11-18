網球／球王辛納奪ATP年終賽首冠 義大利第一人

義大利好手辛納今天以兩個6比4擊敗美國選手佛里茲，奪下ATP年終賽生涯首冠，成為首位在這項賽事掄元的義大利選手。

法新社報導，23歲的辛納（Jannik Sinner）在義大利杜林（Turin）主場稱王，以澳洲網球公開賽和美國網球公開賽在內的8座冠軍為本季劃下近乎完美句點。

重演9月美網決賽戲碼，世界排名第一的辛納再度以直落二輕取佛里茲（Taylor Fritz）。

繼成為義大利首位世界職業網球協會（ATP）年終排名第一的好手後，辛納又成為第一位奪下ATP年終賽（ATP Finals）冠軍的義大利選手。

手感發燙的辛納拿下本季第70勝，也成為繼捷克退役名將藍道（Ivan Lendl）於1986年以來，首位一盤未失的ATP年終賽冠軍得主。

辛納在這場歷時84分鐘比賽中充分掌握進攻節奏，讓對手無力反擊，第2盤佛里茲甚至沒有取得一個破發點，最終敗下陣來。

去年在ATP年終賽決賽不敵塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）後，辛納今年捲土重來並且取而代之。

辛納3月曾兩度禁藥檢測呈陽性，儘管國際網球公正調查組織（ITIA）8月證實他並無過失，世界反禁藥組織（WADA）9月已向體育仲裁法庭（CAS）提出上訴，要求對他禁賽一至兩年。

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