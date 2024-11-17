羽球／投身推廣基層計畫 李洋現身自曝金牌幕後

黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今年巴黎奧運連霸成功，成為史上首對衛冕奧運金牌的羽球男雙組合，再度掀起國內羽球狂熱，緊接其後的2024 YONEX台北羽球公開賽門票更是秒殺售罄，金牌贊助商Yonex隨後正式啟動「基層羽球推廣巡迴」計畫，期待讓更多民眾了解、參與羽球這項新世代國球，昨天場次更由李洋親臨現場。

繼首站豐原國小邀請國家隊總教練劉佳城指導年輕選手後，昨天兩屆奧運金牌李洋更親臨嘉義竹崎中學場次。李洋以「球不落地，永不放棄」開場白為活動揭開序幕，親自與現場年輕選手及當地民眾分享自身羽球職業生涯歷程，且揭露奪得兩屆奧運金牌的風光背後，不為人知的辛苦付出與艱難抉擇，並感謝那些支持他一路走來的人事物。

李洋將與王齊麟搭檔出賽2024年BWF巡迴年終總決賽，完成「麟洋配」生涯謝幕戰，隨後退役任教於國立體育大學。面對莘莘學子們，「李教授」馬上進行「有獎隨堂考」，對於學生提問更是有問必答，鼓勵小選手在磨練球技的同時，態度培養、吸收新知都是讓自己變得更好的方法。

李洋表示，很感謝Yonex對於自己在兩屆奧運會周期給予的支援，本次能作為「基層羽球推廣巡迴」計畫一員感到非常榮幸，希望以自身為例，激勵更多選手「不要輕言放棄，努力朝目標前進」，期待未來任教能和Yonex攜手栽培出更多羽球好手，讓羽球運動更加蓬勃。

「Yonex基層羽球推廣巡迴」計畫將一路持續到2024年底，將邀請更多奧運金牌推手在全台各區巡迴，12月21日到27日更將舉辦「YONEX王者之志全國羽球錦標賽」，賽事以高規格硬體舉行，並提供豐厚獎金及多種組別選擇，鼓勵全台民眾共襄盛舉、以球會友，賽事報名期限到11月25截止。 李洋分享經驗。圖／Yonex提供

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