路跑／美津濃馬拉松接力賽不畏風雨開跑 光榮國中大逆轉寫13連霸

超過3600位跑者今天齊聚新北市萬里，不畏風雨投入2024美津濃馬拉松接力賽，熱愛長跑的社會人士所組成的「大腳丫龍隊」以2小時26分22秒率先返抵終點，連2年拿下總冠軍。台北市立大學拿下大專甲組第一，競爭非常激烈的國中組賽事靠光榮國中第8棒克服1分20秒的落後，逆轉奪冠，連續13屆拿下國中組冠軍。

受到東北季風的影響，北海岸從前一晚起雨勢就沒停過，但大雨中，來自各地的選手陸續抵達設於萬里太平洋建設第二停車場的大會會場。6點半鳴槍起跑後，400多支隊伍的選手們就在大雨中邁步開跑。為了推動環境保護與永續發展，環境部要從各方面做起，運動更是一大重點，環境部長彭啓明帶領部裡的同仁來參與賽事，他自己更身先士卒，在雨中跑第一棒。

去年大專甲組和社會組競爭十分激烈，拚到最後一棒才分出勝負，今年開跑沒多久就逐漸拉開差距。「大腳丫」一口氣報名了龍、虎、豹、狼、鷹、熊6隊，去年冠軍大腳丫龍隊今年除了周賢峰因為腳部疲勞性骨折無法參賽而換成趙宥瑞之外，所有陣容原封不動，不過團隊棒次有特別調整，原先楊總安排「黑色閃電」蔣介文負責最長又爬坡的第5棒，但他今年堅持要露個臉，跑壓軸的第8棒，最終就在一路領先的態勢下以2小時26分22秒拿下冠軍，順利衛冕。

率先抵達終點的蔣介文開玩笑說，謝謝大家滿足他的任性，讓他衝一次終點，不過也因為他沒跑第5棒，而錯失破紀錄的機會，下次他會照著楊總的指示和策略來跑，不再任性了。

大專甲組今年只有彰化師範大學、台北市立大學和中央大學3隊報名，台北市立大學去年以4秒之差屈居亞軍，今年來勢洶洶，最後如願以2小時30分25秒拿下大專甲組冠軍。

國中組競爭激烈，成績一向很穩定的新竹尖石國中，再度要來挑戰已經12連霸的新北市光榮國中，從5棒之後尖石國中就取得領先，第7棒交棒時更已經領先達1分20秒左右，但光榮國中第8棒的夏鈱鴻接棒後，一路狂追，終點前100公尺更成功超越，最終以2小時46分01秒成績衝線，完成3秒差距的逆轉獲勝，成功的將紀錄推向13連霸。

今年賽事首度新增企業組，國內科技業龍頭台達電子報名踴躍，在全部的61隊當中，就占了26隊；今年也新增休閒四人組，讓湊不到8位隊友的跑友，只要找到4個人就能參賽，也有32支隊伍報名參加。

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