快訊

美貌智商雙在線！21歲美女舞者兼企業家摘后冠 成丹麥第一位環球小姐

偕妻散步竟遇公車追撞死劫...人夫目睹慟：下意識有閃 但她沒躲過

巨大的戰略優勢...蘋果分享自研晶片成功秘密 對手無法先用3奈米最新技術

高球／JLPGA大王製紙女子公開賽 吳佳晏並列第3創本季最佳

中央社／ 台北17日電
今年加入「中國信託女子高爾夫之星」的19歲高球女將吳佳晏勇奪今年度日次巡獎金后座，提前取得2024年JLPGA正巡賽事的參賽資格。圖／中國信託銀行提供 劉肇育
今年加入「中國信託女子高爾夫之星」的19歲高球女將吳佳晏勇奪今年度日次巡獎金后座，提前取得2024年JLPGA正巡賽事的參賽資格。圖／中國信託銀行提供 劉肇育

JLPGA最後一場例行賽大王製紙女子公開賽今天最終回合，台灣好手吳佳晏抓4博蒂、吞1柏忌繳出68桿，以4天低於標準17桿的267桿、本季最佳並列第3名作收，並取得年終賽資格。

日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）的大王製紙女子公開賽，總獎金1億日圓（約新台幣2130萬元），是今年JLPGA賽季最後一場例行賽，台灣僅吳佳晏參賽。

吳佳晏在前3回合分別繳出68、65、66桿，今天最終回合依舊維持高檔表現，並列第3名作收，也是她本季在日巡賽的最佳名次。

現年20歲的吳佳晏，今年參加了31場比賽，其中22場晉級，還一度締造連續13場參賽都晉級的好成績，最終獎金榜以2808萬日圓（約新台幣597萬元）排在第46名、年終積分榜則以575.18分排在第36名。

吳佳晏也靠著這場比賽，確定取得明年JLPGA種子資格（積分榜前50名），順利保住工作權，並取得僅有40人能參加的年終大賽－JLPGA巡迴錦標賽的參賽資格；地主好手山下美夢則拿下本季第2冠。

吳佳晏在接受中央社記者訪問時笑說，其實有一點意外，沒想到自己有機會參加年終大賽，「我會堅持下去，把今年在日本的最後一場比賽打好。」

JLPGA巡迴錦標賽總獎金高達1.2億日圓（約新台幣2527萬元）、僅40人能參賽，資格包括今年日巡賽的冠軍選手、拿過今年LPGA冠軍的球員、11月5日前世界排名前50的球員。不足額的話，再從年終積分榜前40名的球員遞補。

該賽事從2000年定名為JLPGA巡迴錦標賽後，台灣好手盧曉晴分別在2014、2017年兩度封后。

LPGA 吳佳晏 高爾夫

延伸閱讀

12強賽／對澳洲晉級關鍵戰役 郭俊麟扛先發：隨時準備好

12強賽／中華隊飛東京機票開票就在17日？郭俊麟扛對澳洲一戰

12強賽／韓國驚天逆轉勝保晉級機會 多明尼加確定淘汰

12強賽／韓國對日本再吞敗 晉級機率受中華隊影響大

相關新聞

路跑／美津濃馬拉松接力賽不畏風雨開跑 光榮國中大逆轉寫13連霸

超過3600位跑者今天齊聚新北市萬里，不畏風雨投入2024美津濃馬拉松接力賽，熱愛長跑的社會人士所組成的「大腳丫龍隊」以...

高球／JLPGA大王製紙女子公開賽 吳佳晏並列第3創本季最佳

JLPGA最後一場例行賽大王製紙女子公開賽今天最終回合，台灣好手吳佳晏抓4博蒂、吞1柏忌繳出68桿，以4天低於標準17桿...

ATP年終賽／爭冠組合複製美網決賽 球王辛納對決弗里茲

今年美網決賽戲碼複製到ATP年終賽，但美國好手弗里茲（Taylor Fritz）希望有不同結果，4強賽3盤力退德國名將澤...

輸掉跨世代拳賽 拳王泰森仍笑納2000萬元出場費

美國前重量級拳王泰森(Mike Tyson)15日在德州對戰網紅拳擊手保羅(Jake Paul)，引發全球關注，最終雙方...

搶推運動觀光！ 新北寶可夢路跑吸2.5萬親子同樂

新北觀旅局今與民間業者合作，於新北大都會公園舉辦「寶可夢路跑」，吸引2.5萬名親子參與，現場除路跑賽事也有寶可夢見面會，...

網球／納達爾台維斯盃最後一舞 坦言恐無法出戰男單

西班牙網球名將納達爾今天坦承，他可能不得不缺席本月19日將在西班牙馬拉加舉行的台維斯盃決賽單打比賽，該賽事將是他個人生涯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。