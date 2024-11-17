高球／JLPGA大王製紙女子公開賽 吳佳晏並列第3創本季最佳

JLPGA最後一場例行賽大王製紙女子公開賽今天最終回合，台灣好手吳佳晏抓4博蒂、吞1柏忌繳出68桿，以4天低於標準17桿的267桿、本季最佳並列第3名作收，並取得年終賽資格。

日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）的大王製紙女子公開賽，總獎金1億日圓（約新台幣2130萬元），是今年JLPGA賽季最後一場例行賽，台灣僅吳佳晏參賽。

吳佳晏在前3回合分別繳出68、65、66桿，今天最終回合依舊維持高檔表現，並列第3名作收，也是她本季在日巡賽的最佳名次。

現年20歲的吳佳晏，今年參加了31場比賽，其中22場晉級，還一度締造連續13場參賽都晉級的好成績，最終獎金榜以2808萬日圓（約新台幣597萬元）排在第46名、年終積分榜則以575.18分排在第36名。

吳佳晏也靠著這場比賽，確定取得明年JLPGA種子資格（積分榜前50名），順利保住工作權，並取得僅有40人能參加的年終大賽－JLPGA巡迴錦標賽的參賽資格；地主好手山下美夢則拿下本季第2冠。

吳佳晏在接受中央社記者訪問時笑說，其實有一點意外，沒想到自己有機會參加年終大賽，「我會堅持下去，把今年在日本的最後一場比賽打好。」

JLPGA巡迴錦標賽總獎金高達1.2億日圓（約新台幣2527萬元）、僅40人能參賽，資格包括今年日巡賽的冠軍選手、拿過今年LPGA冠軍的球員、11月5日前世界排名前50的球員。不足額的話，再從年終積分榜前40名的球員遞補。

該賽事從2000年定名為JLPGA巡迴錦標賽後，台灣好手盧曉晴分別在2014、2017年兩度封后。

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