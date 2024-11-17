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ATP年終賽／爭冠組合複製美網決賽 球王辛納對決弗里茲
今年美網決賽戲碼複製到ATP年終賽，但美國好手弗里茲（Taylor Fritz）希望有不同結果，4強賽3盤力退德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）的美國代表期盼，今年能和同胞女將高芙（Coco Gauff）一樣在年終大賽登頂。
弗里茲今年美網首闖決賽，但最終戰敗給義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner），年終賽憑藉4強戰以6：3、3：6、7：6（7：3）擊敗澤瑞夫，讓弗里茲再取得挑戰辛納的機會。
「我相信我屬於這裡，我是最好的球員之一。」27歲的弗里茲提到，結果固然重要，過程更是關鍵，能感受自己這星期的發揮，對自己意義深遠。
ATP年終賽只有年度積分前8名的選手可以參加，第二次參賽的弗里茲一舉殺進決賽，成為2006年前輩布雷克（James Blake）後第一位打進年終賽決賽的美國選手，將挑正成為1999年山普拉斯（Pete Sampras）後的捧冠第一人。
儘管美網決賽和年終賽分組賽時都敗在辛納拍下，弗里茲仍強調，相信自己的比賽內容和水準，且已經習慣和頂尖選手對陣，「這樣時刻下我愈來愈放鬆，我對自己的內容真的非常有信心。」
辛納在另場4強賽以6：1、6：2輕取挪威對手魯德（Casper Ruud），台灣時間明天凌晨1點登場的壓軸大賽也將尋求本季第7座冠軍，以及全勝封王可拿到的95萬9300美元（約台幣3115萬元）的獎金。
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