搶推運動觀光！ 新北寶可夢路跑吸2.5萬親子同樂

新北觀旅局今與民間業者合作，於新北大都會公園舉辦「寶可夢路跑」，吸引2.5萬名親子參與，現場除路跑賽事也有寶可夢見面會，讓民眾在運動之餘也有互動體驗。局長楊宗珉表示，這次公私合作推運動觀光，周邊住房爆滿，民眾跑完還能到周邊吃美食、玩景點。

路跑活動風靡多年，雙北都有多場賽事，其實台北以穿梭城市或河濱為主，新北著名的萬金石、鐵道馬等則時可體驗台灣最美海岸線，而新北大都會公園近期也推許多馬拉松賽事，盼藉此吸引更多人潮，推動運動觀光。

觀旅局說明，今由全統運動用品公司主辦的「寶可夢路跑」成功吸引2.5萬名跑者熱情參與，活動現場除了寶可夢見面會外，主辦單位更規畫多項互動遊戲，讓參與民眾可感受充滿歡樂的寶可夢世界。

觀旅局指出，這次活動為3.5公里的親民路線，特別適合全家同樂，讓大小朋友都能輕鬆參與，現場除了備受歡迎的皮卡丘、潤水鴨、呆火鱷、新葉喵等寶可夢見面會，還有知識問答、打卡區、氣球裝置等豐富活動，讓跑者在運動之餘，也能享受精彩的互動體驗。

楊宗珉表示，「2024 Pokémon Run寶可夢路跑」公私合作推運動觀光，路跑分組帶進2萬人進新北大都會公園，周邊的住房滿，賽事結束還能到周圍吃三重美食走走逛逛，像一旁熊猴森樂園、空軍三重一村等都是熱門景點。

楊宗珉補充，「新北觀光三環六線」完整串連新北市觀光資源，其中包含海岸環、山林生態環及都會環等三大觀光圈。新北大都會公園區內完善的休憩設施與優美的自然景觀，使其成為親子共遊、休閒娛樂的絕佳選擇。活動除帶動在地觀光，也增進親子情感。 新北觀旅局長楊宗珉今早鳴槍，新北大都會公園寶可夢路跑活動開跑。圖／新北觀旅局提供 新北寶可夢路跑活動吸引2.5萬人參與，民眾熱血開跑。圖／新北觀旅局提供 「寶可夢路跑」活動現場除了寶可夢見面會外，主辦單位更規畫多項互動遊戲，讓參與民眾可感受充滿歡樂的寶可夢世界。圖／新北觀旅局提供

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