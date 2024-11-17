滑輪溜冰／台灣公開賽挑燈夜戰落幕 劉懿萱摘第3金

2024台灣國際滑輪溜冰公開賽16日於高雄國際滑輪溜冰場進行最後一天激戰，但無奈受到颱風外圍環流的影響，賽程一直延至中午1點後才登場，挑燈夜戰到晚上才落幕，壓軸的500＋D公尺爭先賽社會男女組決賽更讓氣氛衝到最高點， 其中女子組上演杭州亞運金牌接力隊「內戰」，最終由「滑輪女神」劉懿萱反超壓線摘金，連續三天都有金牌，成為今年最大贏家。

大專社會組共進行最後的500＋D公尺爭先賽和5000公尺計分賽，在5000公尺計分賽大專社會男子組，杭州亞運3000公尺接力金牌之一、素有滑輪溜冰界「彭于晏」的29歲老將陳彥成，在中途就連同3人一起突圍，最後以驚人的耐力獨跑壓線奪金。

陳彥成說：「我賽前都不會制定計畫，都隨著賽事臨場狀況做應變，這次時間抓的不錯，剛好在一位選手突圍後被追上的時刻就跟另外兩人突圍，後面就像我平常訓練一樣，比完也不會覺得特別累的感覺。」

最後壓軸的500＋D公尺爭先賽大專社會男、女子組更是讓全場沸騰，男子組20歲超級新秀郭立陽發揮可怕的速度，從一起跑就開始領先，最後獨跑衝刺壓線前竟然還有空回頭望了一下後面。

女子組更是齊集在去年杭州亞運女子滑輪溜冰3000公尺接力賽的金牌組合上演大內鬥，4人中除了楊合貞已經退役外，李孟竹、劉懿萱和施沛妤都在陣中， 前兩天因在國訓補課沒參賽的李孟竹一起頭就保持領先，但在最後一個彎道，劉懿萱突圍壓線奪金、剛斷腿復出的施沛妤屈居第二。

「起跑有點小失誤，只排在第二，但落後也有落後的跑法。」29歲的劉懿萱連續三天都成功摘金，成為大專社會組的最大贏家，但她說：「自去年亞運後回到母隊練習至今感覺都沒完全調整出來，這一次比賽對第一天的200公尺雙人計時決賽比較滿意，有跑出自己的最佳成績，但我覺得我應該可以更好，還要再跟教練多做調整，應該還有跑出更好成績的空間。」

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