聽新聞
0:00 / 0:00

游泳／全中運金牌泳將 蕭子桓明年美深造

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆高中游泳好手蕭子桓今年全中運拿下2面金牌，明年進美國塞吉納谷州立大學游泳隊。圖／教練蘇裕欽提供
基隆高中游泳好手蕭子桓今年全中運拿下2面金牌，明年進美國塞吉納谷州立大學游泳隊。圖／教練蘇裕欽提供

國立基隆高中游泳好手蕭子桓今年全中運拿下高男1500公尺、800公尺自由式2面金牌，美國多所大學提高獎學金爭取入學，蕭子桓前天簽約，明年進軍美國塞吉納谷州立大學游泳隊，將挑戰美國國家大學體育協會（NCAA）的比賽，「游」出台灣邁向國際。

蕭子桓從國小學游泳父親當教練，結下不解之緣，國中時進入信義國中體育班就讀，直到國三成績表現均位於中等程度的狀況，上高一後成績大躍進。今年全中運奪2金，連破基隆市紀錄，除了他不斷的努力，背後辛苦指導的教練蘇裕欽、李玉蘭是關鍵。

蕭子桓說，教練一路的支持讓他學到不放棄的精神，努力的汗水沒有白流，很高興要去美國挑戰自我。李玉蘭表示，「蕭子桓十年磨一劍，終於成功了」。

蘇裕欽說，蕭子桓每天至少游5小時，也有到海域訓練，不服輸的個性加上努力是他最大優勢，克服每一項困難不怕失敗，如今到美國深造發展，對台灣游泳成績的提升會有很大的幫助。

基中校長鍾定先表示，泳隊成立4年，在教練悉心指導下，多位選手表現突出，蕭子桓以優異的表現，前往美國接受挑戰，為基隆爭光。

基隆 教練 美國

延伸閱讀

美國西南航空客機起飛前遭槍擊 機場發聲明「人員未傷亡」

十年磨一劍游向國際 全中運2金牌基中蕭子桓赴美挑戰

世界健身-KY買母公司商標權 健身雙雄闢海外商機

駐美官員：台灣對美國維繫盟邦承諾至關重要

相關新聞

游泳／全中運金牌泳將 蕭子桓明年美深造

國立基隆高中游泳好手蕭子桓今年全中運拿下高男1500公尺、800公尺自由式2面金牌，美國多所大學提高獎學金爭取入學，蕭子...

滑輪溜冰／台灣公開賽挑燈夜戰落幕 劉懿萱摘第3金

2024台灣國際滑輪溜冰公開賽16日於高雄國際滑輪溜冰場進行最後一天激戰，但無奈受到颱風外圍環流的影響，賽程一直延至中午...

定向越野／中正盃黃敏惠封后 陳彥龍和路人聊天還稱王

113年台北市中正盃定向越野錦標賽暨世界排名賽國家代表隊選拔賽，今天在台北市南港區玉成公園登場，男、女子菁英組分別由常勝...

羽球賽捐款助弱勢 獲金氏世界紀錄認證最年長104歲老將開球

由晨禎營造與麗晨建設共同主辦的「晨禎盃羽球公開賽」今開打，吸引64個企業、16支大專校院隊伍參與，現場並捐款助弱勢。金氏...

2024晨禎盃羽球公開賽登場 台積電等64支企業隊伍參賽

由晨禎營造與麗晨建設共同主辦的「2024晨禎盃羽球公開賽」，16日在中興大學體育館熱情開賽。今年賽事同樣規模盛大，包括台...

羽球／BWF公布名單 周天成生涯第5度取得年終賽資格

BWF繼續公布獲得年終總決賽的名單，其中台灣一哥周天成儘管在本週的熊本羽球大師賽止步男單16強，但他已確定取得生涯第5度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。