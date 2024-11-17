游泳／全中運金牌泳將 蕭子桓明年美深造

國立基隆高中游泳好手蕭子桓今年全中運拿下高男1500公尺、800公尺自由式2面金牌，美國多所大學提高獎學金爭取入學，蕭子桓前天簽約，明年進軍美國塞吉納谷州立大學游泳隊，將挑戰美國國家大學體育協會（NCAA）的比賽，「游」出台灣邁向國際。

蕭子桓從國小學游泳父親當教練，結下不解之緣，國中時進入信義國中體育班就讀，直到國三成績表現均位於中等程度的狀況，上高一後成績大躍進。今年全中運奪2金，連破基隆市紀錄，除了他不斷的努力，背後辛苦指導的教練蘇裕欽、李玉蘭是關鍵。

蕭子桓說，教練一路的支持讓他學到不放棄的精神，努力的汗水沒有白流，很高興要去美國挑戰自我。李玉蘭表示，「蕭子桓十年磨一劍，終於成功了」。

蘇裕欽說，蕭子桓每天至少游5小時，也有到海域訓練，不服輸的個性加上努力是他最大優勢，克服每一項困難不怕失敗，如今到美國深造發展，對台灣游泳成績的提升會有很大的幫助。

基中校長鍾定先表示，泳隊成立4年，在教練悉心指導下，多位選手表現突出，蕭子桓以優異的表現，前往美國接受挑戰，為基隆爭光。

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