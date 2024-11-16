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羽球賽捐款助弱勢 獲金氏世界紀錄認證最年長104歲老將開球

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
晨禎盃羽球公開賽今開打，邀請104歲羽球老將林友茂（中）開球。記者趙容萱／攝影
晨禎盃羽球公開賽今開打，邀請104歲羽球老將林友茂（中）開球。記者趙容萱／攝影

由晨禎營造與麗晨建設共同主辦的「晨禎盃羽球公開賽」今開打，吸引64個企業、16支大專校院隊伍參與，現場並捐款助弱勢。金氏世界紀錄認證最年長的羽球老將「老頑童」林友茂獲邀開球，號召全民運動。

獲台中市今年運動推手團體獎的晨禎營造指出，今年秉持一貫的公益初衷，所有隊伍報名費共16萬6250元，全數捐贈十方啟能中心，盼協助身心障礙者獨立生活。

晨禎盃羽球公開賽今天上午在中興大學體育館登場，今年吸引台積電、美光、奇美等64個知名企業組隊、共512名選手上場競技，另設立「校園邀請組」，邀16支大專校院隊伍、128名選手參賽，展現活力與精神，氣氛熱絡。

晨禎營造總經理王水樹（左）今捐出所有隊伍報名費共16萬6250元，給「十方啟能中心」。記者趙容萱／攝影
晨禎營造總經理王水樹（左）今捐出所有隊伍報名費共16萬6250元，給「十方啟能中心」。記者趙容萱／攝影

林友茂今天精神奕奕開球。他說，至今仍每周3次打羽球，聽到觀眾的掌聲與歡呼，就覺得心情開朗，彷彿重回意氣風發的年輕時刻；運動讓生活充滿朝氣，也希望帶動更多人運動。

晨禎營造總經理王水樹表示，晨禎盃羽球公開賽是匯聚公益力量的平台，其意義超越比賽本身，希望透過賽事讓每位選手在球場上揮灑汗水時，能夠化為善的力量，共同點燃社會溫暖，並透過拋磚引玉的方式讓更多企業參與，也藉由賽事建立從校園到職場的運動銜接，打造更深厚的企業運動文化。

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