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羽球／BWF公布名單 周天成生涯第5度取得年終賽資格

中央社／ 台北16日電
周天成確定取得生涯第5度年終賽的參賽權。。法新社
周天成確定取得生涯第5度年終賽的參賽權。。法新社

BWF繼續公布獲得年終總決賽的名單，其中台灣一哥周天成儘管在本週的熊本羽球大師賽止步男單16強，但他已確定取得生涯第5度年終賽的參賽權。

根據國際羽球總會（BWF）官方公布名單，男單已有3人確定取得年終總決賽的參賽資格，除了周天成外，包括巴黎奧運金牌、世界球王安賽龍（ViktorAxelsen），以及目前高居年終積分榜榜首的另一丹麥名將安東森（Anders Antonsen）。

周天成在年終積分榜以8萬5060排在男單第2，儘管還有1場超級750的中國大師賽及1場超級300的印度國際賽還沒打，但周天成積分已經篤定取得年終賽資格。

現年34歲的周天成，生涯第5度參加年終總決賽，過去在2018、2019、2022年都在分組預賽出局，2020年則闖進4強以銅牌作收。

周天成接受中央社訪問時表示，年終賽一直都是每個球員的目標，現在還有一些比賽可以調整，會繼續把節奏找回來，雖然不會設定目標，但只要是球員參賽一定都會希望表現更好。

BWF年終總決賽從2018年開辦，限定男單、女單、男雙、女雙、混雙等5組的年終賽積分榜前8名才能參加，且每個國家最多2人（組），今年年終總決賽總獎金高達250萬美元（約新台幣8185萬元）。

過去台灣在歷屆年終總決賽共拿過3金，包括2020、2023年的女單戴資穎，2020年的男雙「麟洋配」李洋、王齊麟。

周天成 安賽龍 羽球

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