健力／蹲舉打破世界紀錄 楊森世錦賽120公斤級摘金
我國健力選手楊森在冰島雷克雅維克參加「2024年世界男女（裝備）健力錦標賽」發揮最佳實力，於當地時間15日完成賽事，勇奪男子120公斤級蹲舉和總和金牌，其中蹲舉453公斤更是打破世界紀錄。
本屆「2024年世界男女(裝備)健力錦標賽」賽事第5日，我國代表隊女子76公斤級選手林湘筑獲得硬舉銅牌，在男子120公斤級，楊森獲得蹲舉金牌和總和金牌，其中蹲舉的453公斤更是打破世界紀錄，讓現場觀眾驚呼不可思議。
總統賴清德在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。
體育署指出，選手堅持對健力的熱情與執著，經歷長期嚴格訓練，在世錦賽舞臺展現平日揮汗苦練的實力，在本屆賽事6天賽程中，選手屢屢展現優異技術，在教練運籌指揮下，獲得令人讚賞的佳績，為我國爭取榮耀，贏得掌聲。
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