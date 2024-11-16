拳王泰森輸了！差31歲拚8回合 網紅傑克保羅78：74勝出

美國27歲網紅拳擊手傑克．保羅（Jake Paul）15日在德州對決58歲前重量級拳王麥可．泰森（Mike Tyson），引發全球關注，結果由保羅勝出，職業生涯戰績累計11勝1負，其中包括7場KO。

據了解，賽事進行8回合，泰森前兩局打出優勢，但在相差31歲的體力落差下，最終以74：78（非官方比數）輸給保羅。

兩人原訂今年7月20日較量，因泰森搭機時健康出狀況，且需時間從胃潰瘍康復而推遲4個月。賽事在美式足球達拉斯牛仔隊耗資12億美元打造的主場舉行。

泰森有鋼鐵拳王之稱，2005年輸給麥克布萊德（Kevin McBride）後退休，職業生涯戰績為50勝6負，其中44場KO。

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