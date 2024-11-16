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LPGA ／安尼卡高球賽 徐薇淩、程思嘉無緣晉級

中央社／ 台北16日電
徐薇淩。資料照
徐薇淩。資料照

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）安尼卡女子高球賽今天進行第2回合，台灣好手徐薇淩程思嘉沒能進晉級線遭淘汰；賽事前2天結束，英國選手赫爾（Charley Hull）單獨領先。

在美國佛羅里達州舉辦的安尼卡女子高球賽（TheANNIKA driven by Gainbridge at Pelican）總獎金325萬美元（約新台幣1.06億元），比賽由於天候因素，前2回合打打停停，第2回合還有最後3人打到第17洞就被迫暫停。

徐薇淩首輪繳出高於標準1桿的71桿，第2回合力拚晉級路上，抓4博蒂、吞4柏忌、1次雙柏忌繳出72桿，最終以2回合高於標準3桿的143桿，和繳出146桿的程思嘉雙雙遭淘汰。

LPGA這場比賽結束後，剩最後1場年終大賽CME巡迴僅錦標賽（CME Group Tour Championship），僅限CME積分榜前60名選手才能參加，共同爭奪總獎金1100萬美元（約新台幣3.6億元），而台灣選手無人能參賽。

預計結束本季LPGA賽事的徐薇淩今年共打24場比賽，有3場打進前10名；這場比賽前，獎金榜和CME積分榜分別排在第78、76名，保住2025年參賽全卡資格。

LPGA 徐薇淩 程思嘉

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