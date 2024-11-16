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ATP年終賽／阿爾卡拉斯無緣4強 盼助納達爾奪冠退休

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「小蠻牛」阿爾卡拉斯無緣晉級4強。 美聯社
「小蠻牛」阿爾卡拉斯無緣晉級4強。 美聯社

ATP年終賽今天進行分組賽最後一天賽程，其中「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在與澤瑞夫（Alexander Zverev）之戰以6：7（5：7）、4：6吞下敗仗，無緣晉級4強，至於澤瑞夫則將在4強賽對上美國好手弗里茨（Taylor Fritz）。

阿爾卡拉斯本周年終賽遭遇胸部病情的影響，在不敵魯德（Casper Ruud）後雖然驚險擊敗魯布列夫（Andrey Rublev），但最後一場晉級關鍵戰面對澤瑞夫，雖然在首盤就與對手打入搶七，但最終仍是以直落二敗下陣來，無緣4強賽，該組由澤瑞夫與魯德晉級到4強賽。

澤瑞夫挺進4強。 新華社
澤瑞夫挺進4強。 新華社

對於無緣在年終賽更進一步，阿爾卡拉斯說：「我的目標一直都是想辦法打到比賽的最後階段，我希望每場比賽都能至少打到四強或是決賽，所以我必須更加努力，在2025年我希望自己成為更好的球員，變得更加穩定。」

阿爾卡拉斯受到生病影響導致呼吸並不順暢，在今天的比賽中他也再度在鼻樑上貼上紅色鼻貼，並且試圖拿出最佳表現，澤瑞夫說：「他完全變成一個不同人，他總能在重要比賽的比賽中發揮自己最佳狀態，今天的最後一場比賽也是最有趣的一場比賽。」

阿爾卡拉斯與澤瑞夫(左)。 法新社
阿爾卡拉斯與澤瑞夫(左)。 法新社

而接下來的4強賽澤瑞夫將對上弗里茨，魯德則將對上今年狀況極佳的世界球王辛納（Jannik Sinner），談到再一次闖進到年終賽4強賽，澤瑞夫在談到下賽季目標時說：「這不是秘密，我正在尋求大滿貫冠軍和世界球王寶座，如果不是法網就是澳網，我會在這賽事中留名。」

至於阿爾卡拉斯在無緣四強後，下周將代表西班牙在台維斯盃登場，這也將是納達爾（Rafael Nadal）生涯最終戰，阿爾卡拉斯說：「我真的希望他帶著冠軍頭銜退役，這對我來說會是一場非常非常激動人心的賽事，也是一場非常特別的比賽。」

澤瑞夫 阿爾卡拉斯 魯德

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