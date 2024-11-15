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向玉麟催生格鬥電競賽BeeProCup 盼培養年輕選手

中央社／ 台北15日電

由杭州亞運電競銀牌得主向玉麟一手催生的格鬥電競賽事BeePro Cup，今年重新回歸，他受訪吐露，初衷是期許讓台灣年輕選手有舞台能夠發揮，進而提升實力。

已經舉辦超過10屆的格鬥電競賽事BeePro Cup，去年因故臨時喊卡，改為普通的電競玩家聚會，不過今年確定將於12月28日、29日重新復辦，而且還獲得日本遊戲公司SNK認可，只要在「格鬥天王XV」（KOFXV）勇奪冠軍者，即能搶下2025「SNK世界錦標賽」（SNK World Championship）門票。

台灣職業格鬥電競選手向玉麟去年才在杭州亞運摘下快打旋風項目的銀牌，他接受中央社採訪時分享，自己一開始正式成為選手時，出國比賽受到社群很多朋友的幫忙，深知國際賽對自身實力的提升。因此，他萌生在台灣舉辦格鬥電競賽事的念頭，並一手策劃BeePro Cup，「因為這是我成名的過程。」

對於舉辦比賽的初衷，向玉麟透露，希望讓台灣年輕格鬥電競選手有舞台發揮，同時與國外選手競爭、促進交流，藉以獲得國際賽經驗，「台灣的環境很適合發展（格鬥電競），剛好在格鬥的社群也得到不錯的迴響，所以就繼續辦下去。」

向玉麟笑說，選手身分相對單純、自己承擔成績的好壞，不過舉辦比賽必須扛下更多責任，尤其是收支平衡，導致他的心理壓力比較大，甚至初期還自掏腰包，但抱著想做點事情的態度，讓向玉麟選擇堅持下去，「該做還是要做，有時候不知道怎麼開始，我們就幫大家打造，讓其他人看看。」

亞運 向玉麟

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