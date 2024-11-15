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高球／泰國好手托馬倫6桿之差奪冠 富邦長春公開賽落幕

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦證券總經理郭永宜（右5）與富邦長春公開賽賽事創辦人謝敏男（右4），與大會貴賓及三位冠軍選手合影。圖／富邦金控提供
富邦證券總經理郭永宜（右5）與富邦長春公開賽賽事創辦人謝敏男（右4），與大會貴賓及三位冠軍選手合影。圖／富邦金控提供

泰國名將托馬倫（Thammanoon Sriroj）今天在2024富邦長春公開賽第三輪沒有重蹈前兩輪「虎頭蛇尾」的覆轍，穩紮穩打挺住壓力，最後以全場最佳的69桿作收，並以低於標準桿5桿的總桿211桿，6桿的差距擊敗同組對手馬山（Prayad Marksaeng），贏走冠軍與96萬元冠軍獎金，職業生涯累積冠軍組數也增加至19座。

近況不錯的馬山今天早上出發時原本只落後托馬倫一桿，可惜他欲振乏力、狀況連連，加上關鍵的第14洞與15洞相繼因為鐵桿失手與進攻果嶺小白球出界，連續吞下兩記柏忌，最後擊出74桿，以217桿成績獨居第2名。

第二輪演出一桿進洞美技的台灣長春新人連騼森，今天表現相當穩健，以相當夠水準的72桿收尾，總桿219桿排名第3名，剛滿50歲的連騼森表示，今天開球狀況不太好，未能為自己製造太多的抓鳥機會，因此能打出72桿成績，還算可以接受。

對於泰國選手連續兩年稱霸這場台灣最高水準的長春高球賽，連騼森認為泰國選手的實力相當穩定，在日本也常拿冠軍，「他們的高爾夫發展環境與訓練方式，值得台灣借鏡。」

與托馬倫及馬山同組的盧建順則是手感欠佳，第6洞與第9洞因為過於積極搶攻，吞下雙柏忌與三柏忌，最後一輪成績78桿，並以223桿總桿與許孟男並列第5名，盧建順表示，他看到托馬倫在原本至少應該掉一桿的第7洞，居然直接把球切進洞裡後，「我就知道他今天贏定了。」

下周即將返回日本轉戰日本長春巡迴賽的托馬倫，拿下這座冠軍後特別感謝三天下來都幫他揹球桿的太太塔娜篷的幫忙。事實上，在賢內助的全力襄助下，托馬倫這兩年已經拿下兩場職業長春賽的冠軍。

超級長春賽方面，本周之前今年TSPGA出賽四場比賽四戰全勝的老將「二齒」鍾春興，今天則靠三隻小鳥擊出75桿，最終以150桿成績，一桿之差氣走尋求衛冕的陳志明，贏得超級長春組冠軍。鍾春興賽後特別感謝富邦集團長年贊助這場長春大賽，也感謝謝敏男老師在幕後的努力。

業餘球員方面，謝敏男高爾夫基金會推薦、老淡水球場培訓選手郭時祈今天擊出73桿，最終以三輪總桿221桿，贏得業餘組優勝。

泰國高球名將托馬倫最終以6桿差距，贏得2024富邦長春公開賽冠軍。圖／富邦金控提供
泰國高球名將托馬倫最終以6桿差距，贏得2024富邦長春公開賽冠軍。圖／富邦金控提供

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