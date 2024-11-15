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80年代第一神拳重登擂台 泰森過磅朝對手臉頰「巴下去」

中央社／ 美國阿靈頓市14日綜合外電報導
美國前重量級拳王泰森（左）冷不防掌摑網紅拳擊手傑克．保羅（右）。 美聯社
美國前重量級拳王泰森（左）冷不防掌摑網紅拳擊手傑克．保羅（右）。 美聯社

美國前重量級拳王泰森與網紅拳擊手傑克．保羅大對決未演先轟動。賽前過磅儀式今天進行時，舞台上的兩人怒目相向，泰森冷不防掌摑對手，火爆場面一觸即發。

法新社報導，現年58歲的泰森（Mike Tyson）將再登擂台，明天在德州阿靈頓市（Arlington）AT&T體育場對決27歲的傑克．保羅（Jake Paul）。泰森在過磅儀式後突然舉起右手，朝傑克．保羅左臉頰招呼下去。

只見現場大批彪形大漢保全人員急忙將兩人隔開，泰森隨即被帶離現場。

過磅結果，全身只穿著Versace三角褲的泰森體重為228.4磅，傑克．保羅則是227.2磅。

剛向保羅的臉頰「巴下去」的泰森只撂了句「廢話不必多說」，隨即在大批隨扈簇擁下走出舞台。

傑克．保羅嘲笑泰森這一巴掌根本感覺不到：「沒感覺，他很生氣，他是個惱羞成怒的小精靈…像小男孩煽的可愛耳光。」

不過傑克．保羅馬上變成滿嘴髒話。傑克．保羅緊握著麥克風怒吼說：「他必死無疑。」

據報泰森將從這場決鬥中獲得2000萬美元（約新台幣6億4940萬元）酬勞。

串流影音服務Netflix將進行直播的這場拳賽在世界拳壇引發正反兩極評價，由於近40年前初登擂台的泰森已高掛拳套19年，讓許多大咖很不看好他。

保羅 大漢 拳擊

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