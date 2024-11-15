滑輪溜冰／台灣公開賽首日 地主好手包辦200公尺雙金

2024台灣國際滑輪溜冰公開賽14日於高雄國際滑輪溜冰場展開首日賽程，全天共有1268人進場觀戰，5項預賽從早上8點比到晚上才進行唯一1場200公尺雙人計時決賽，地主台將沒讓人失望，分別由20歲超級新人郭立陽和去年亞運國手劉懿萱包辦大專社會男、女子組金牌。

今年台灣國際滑輪溜冰公開賽首度採用索票方式免費進場，一般現場民眾可至「活動現場服務台」填寫表單登記兌換門票入場。首日上午200公尺雙人計時預賽中，大專社會女子組台灣亞運國手劉懿萱以19秒028僅以0.175秒差距贏過屈居第二的2024年義大利世錦賽100公尺短跑銀牌得主；大專社會男子組也由剛在2024世錦賽摘下200公尺銀牌得主郭立陽以17秒418取得預賽第一晉級晚間的決賽。

200公尺雙人計時決賽在晚間登場，國、高中組屢有佳績，引發觀眾陣陣的掌聲和驚嘆聲，壓軸的大專社會組更是全場注目的焦點，女子組29歲亞運「滑輪女神」劉懿萱飆出個人最佳的18秒882順利摘金，也是全場唯一跑進19秒內的女性選手。

「以目前狀況來講算是滿意，但覺得還可以更好。」劉懿萱坦言在去年亞運國訓時因為教練沒在裡面，讓她一度在亞運後陷入低潮，周二才剛從南韓比賽回台的劉懿萱說：「去年底亞運結束後歸建回到林邊訓練，慢慢已經調整回來大約有三成左右，只是還沒回復到完全戰力，主要是技術上還要再做調整，可能要再需要一點時間才行。」

在大專社會男子組時壓軸最後登場的台灣20歲超級新秀郭立陽飆出17秒153成績摘金後引爆全場掌聲，郭立陽賽後說：「起跑時有點小失誤，但這個成績還ok，大概跟我賽前想的差不多。」台灣體大張銓麟17秒575第二、高雄市溜委會杜欣澤17秒629第三。

郭立陽是來自屏東內埔的台灣囝仔，在今年2024義大利世界競速滑輪溜冰錦標賽場上，強敵環伺的緊逼之下，以18秒078的成績，拿下成年男子組200公尺爭先賽銀牌，跟金牌只有0.142秒差距，創下台灣選手在世錦賽短距離項目的最佳成績，但郭立陽很謙虛的說：「那是我運氣好，我是倒數第四位上場，本來想贏一個就能上台，結果有兩個都出現失誤，就拿到銀牌了。」

郭立陽小時在外頭看到滑輪溜冰的比賽就喜歡上這項運動，從幼幼班就開始玩起滑輪溜冰，雖然國小還一度玩起排球，但到國中起就專注於滑輪溜冰的訓練，只不過郭立陽不喜歡給自己太大壓力也不喜歡給自己設定目標，他笑著說：「可能我比較懶惰吧，訓練量跟別人比真的差蠻多的，恐怕還不到其他人的三分之二。」

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