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熊本羽賽／連兩周不敵大馬組合 麟榤配8強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「麟榤配」遭遇世界排名第40名的馬來西亞阿尤布／陳蔚強，最終以19：21、19：21敗下陣來，無緣四強。 圖／Badminton Photo提供
「麟榤配」遭遇世界排名第40名的馬來西亞阿尤布／陳蔚強，最終以19：21、19：21敗下陣來，無緣四強。 圖／Badminton Photo提供

BWF超級500的熊本羽賽，今天進行到8強賽事，我國男雙組合「麟榤配」遭遇世界排名第40名的馬來西亞阿尤布／陳蔚強，最終以19：21、19：21敗下陣來，無緣四強。

總獎金42萬美元的熊本名人賽本周在日本熊本市開打，我國有多組好手參賽，不過在今天8強階段僅剩下3組人馬出賽，其中率先登場的男雙組合「麟榤配」王齊麟邱相榤，今天則是碰上馬來西亞阿尤布／陳蔚強，雙方今年9月曾在香港公開賽交手，當時「麟榤配」在先丟首局的情況下，最終苦戰3局逆轉勝出，挺進到8強賽。

兩組人馬在今天再度碰頭依舊打得相當拉鋸，在首局賽事中阿尤布／陳蔚強局中雖然一度取得16：12領先，不過王齊麟／邱相榤在接下來展開猛烈反撲，一度以19：18反超前比數，但關鍵時刻馬來西亞組合頂住壓力連拿3分關門，以21：19先下一城。

第二局馬來西亞組合則是乘勝追擊，在6：7落後時打出一波5：0攻勢逆轉戰局，儘管王齊麟／邱相榤一路緊咬比分，數次追到1分差距，但都未能超前比數，最終以19：21敗下陣來。

在「麟榤配」無緣4強後，我國今天還有男單好手戚又仁將對上中國大陸名將李詩灃，至於女雙胡綾芳／鄭宇倢則將對上大陸組合李怡婧／羅徐敏。

王齊麟 邱相榤

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