ATP年終賽／辛納一盤未失晉級4強 梅德維夫甘拜下風

在義大利舉行的ATP年終賽，肩負地主球迷期待的世界球王辛納（Jannik Sinner）在分組賽最後一戰以6：3、6：4直落二擊敗2020年冠軍梅德維夫（Daniil Medvedev），與美國名將弗里茨（Taylor Fritz）攜手晉級到4強賽。

儘管在分組賽最後一戰對決梅德維夫之前，辛納就已經確保將提前晉級到4強賽，不過面對梅德維夫一戰他仍是展現絕佳狀態，在兩盤賽事中一路壓制對手，最終以直落二勝出，將個人連勝之旅拉至9場，在分組賽以3戰全勝且一盤未失的姿態晉級到4強。

本賽季狀況極佳的辛納，在過去4站賽事中都順利打進到決賽，其中包括在辛辛那提名人賽、上海名人賽和美網都順利奪冠，這也讓他成為這次ATP年終賽的最大奪冠熱門人選，談到在年終賽至今一盤未失，他說：「我希望這場比賽能夠讓我接下來的四強賽能夠更有信心，說實話，我對於現在自己的狀態感到滿意。」

儘管目前仍身陷禁藥疑雲，但辛納這次能在家鄉義大利參加年終賽，仍是獲得地主球迷的熱情支持，對於禁藥案將在明年做出裁決，他則說：「我已經三次面臨這樣的狀況，也參與了三次的聽證會，當然這不是我樂見的狀況，但我會繼續像以往一樣與大家一起工作，然後等待結果出爐，對於事情的發展我還是持樂觀態度。」

至於梅德維夫談到在今天輸球後，讓辛納在對戰上取得8勝7敗的優勢，也直言對手狀態確實相當好，「他現在充滿了信心，賽前我看了很多他的訓練，幾乎沒有出現任何失誤，他的擊球力道相當強，甚至可以說是巡迴賽前5名的等級，而且還不會發生失誤。」

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