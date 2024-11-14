高球／富邦長春公開賽托馬保持領先 盧建順獨居第3

2024富邦長春公開賽首日拔得頭籌的兩位泰國名將托馬倫（Thammanoon Sriroj）與馬山（Prayad Marksaeng），今天的第二輪持續保持領先位置，托馬倫再度經歷雲宵飛車式的18洞後，繳出平標準桿72桿，總桿來到142桿，一桿領先今天以73桿作收的同胞馬山，以及今天打出71桿獨居第3的台灣好手盧建順。

老淡水球場今天一掃昨天的陰霾出了個大太陽，但風勢仍對與賽球員構成重大挑戰，第一輪先盛後衰的托馬倫今天雖然換成從第10洞開球，但整天表現讓人有種「即視感」，他的前9洞還是勢如破竹，並靠4鳥、0柏忌寫下32桿好成績，領先優勢再度擴大。

但過9洞轉場後托馬倫跟昨天一樣再度「走鐘」，球場的第5洞，他第二桿揮桿時現場風勢突然變小，讓他的球因為距離過遠飛出界外，吞了「三柏忌」；受到這記OB影響，接下來兩洞他又連吞柏忌，3洞內掉了5桿，原本一人獨走的局面，變成只領先一桿。

托馬倫表示，他最近在日本比賽也常常是虎頭蛇尾，讓他百思不得其解，對於明天將與同胞馬山一起打領先組，55歲的托馬倫表示他在泰國每場比賽都與馬山同組，且兩人私交甚篤，因此他也非常習慣，托馬倫透露他今年與長他三歲的馬山同組競桿勝多輸少，只希望「明天不要再只打9洞的好球！」

富邦金控贊助選手盧建順則是今天全場除了托馬倫外，最會抓鳥的高手，全天一共射下5鳥，最後以71桿繳卡，是除了衛冕冠軍瓦拉川（Thaworn Wiratchant）與日本選手塚田好宣之外，今天唯一繳出「紅字」成績的選手。

盧建順透露他今天開球情況相對穩定，因此有不少抓鳥的機會，推桿的準頭也很有水準，在日本長春巡迴賽曾與馬山同組爭冠的盧建順說，明天他打算「全力一拚」，希望再贏一座冠軍。

69歲的日本傳奇長春名將倉本昌弘，今天的臨場表現只能用「忘齡演出」形容，面對比他年輕十幾歲的選手，倉本拿出壓箱絕活，全天進帳3鳥，最後以72桿收尾，並以147桿總桿與小他足足19歲的長春賽新人連騼森及2022年冠軍蔡啟煌，並列第4。

大會今天在一般長春組完成前兩輪賽事後，取總桿數在「+18」以內的61位選手，晉級明天的決賽，超級長春組也將同時進行第2輪比賽，一般長春組排名前三的托馬倫、馬山與盧建順，明天早上9點半預訂從第一洞出發。

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