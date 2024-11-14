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熊本羽賽／周天成遭逆轉 戚又仁爆冷退世錦賽金牌晉級8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戚又仁。(資料照)中央社
戚又仁。(資料照)中央社

世界排名第8的我國「一哥」周天成本周列熊本名人賽男單第6種子，首輪經歷3局大戰逆轉晉級，今天碰法國兄弟檔的弟弟小波波夫（Christo Ppov）再度打到決勝局，但小天成被逆轉的一方，止步第二輪。

小天停在16強，男單8強唯一希望剩戚又仁，世界排名30的他今天成爆冷戰男主角，以21：19、21：10拍下去年世錦賽金牌、世界排名第5的泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），明天將和中國李詩灃搶4強門票。

小天過去和小波波夫3度碰頭都是奪勝一方，不過有兩戰打到3局才出線，今天第4度交鋒小天也以21：10先下一城。

第二局小波波夫先取得10：5領先，小天雖一度11：11追平，但小波波夫再連下4分拉開差距，以21：14扳平戰局。

小天決勝局打出11：3的開節攻勢，換場後也握有18：12優勢，不料卻讓小波波夫打出連下9分的逆轉攻勢，反以21：18淘汰小天。

世錦賽 周天成 昆拉武特

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