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共建「我與山的連結」 體育署辦理山野教育分享會

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
體育署將持續辦理山野教育推廣計畫，將與戶外探索計畫整併，融合山野教育、探索教育及環境教育，帶領學生走出教室外的學習。圖／體育署提供
體育署將持續辦理山野教育推廣計畫，將與戶外探索計畫整併，融合山野教育、探索教育及環境教育，帶領學生走出教室外的學習。圖／體育署提供

教育部體育署自102年起推動山野教育推廣實施計畫，鼓勵學校推動山野教育，並提供學校經驗交流平台，本月16日在國立體育大學舉辦「113年度山野教育經驗交流與成果分享會」，表揚113年度推動山野教育優異的學校，並邀請專家學者及學校分享推動經驗。 

山野教育推廣實施計畫自106年起辦理甄選優良教材教案暨優良影片，鼓勵優質的課程活動方案進行交流與共享資源；另配合行政院108年起推動「向山致敬」開放山林政策，著重於「登山教育、落實普及」與「責任承擔、觀念傳播」等政策內涵，強化各級學校對於登山安全與山野教育的落實，也自110年起辦理「登山教育推手獎」，希望鼓勵更多學校參與，進而能促進各級學校的登山教育，除落實登山安全外，更期盼中小學能藉由山野教育，來深化十二年國民基本教育的核心素養。

今年在「登山教育推手獎」方面，分為「卓越登峰獎」及「山野推手獎」二類，徵選主題部分，高級中等以下學校以登山教育為主，環境教育或探索教育為輔；大專校院登山社團則以登山教育為主，山林守護、調查研究、社會服務或創新經營為輔。

體育署表示，希望藉由甄選「登山教育、山野教育優質影片」，鼓勵學校記錄推動山野教育的過程，並可作為日後教育推廣的素材，今年的徵選類別分為「山野教育成果影片」、「山野教育微電影」及「山野教育教學短片」等三類，學校能依課程安排選擇合適的拍攝與剪輯影片形式，讓寶貴的經驗得以流傳分享。

今年的山野教育經驗交流與成果分享會以「我與山的連結」為主題，活動內容除了靜態展覽與體驗活動外，特別邀請國立台灣師範大學吳崇旗教授及國立台中教育大學副教授鄭安睎，分享戶外探索教育在台灣的過去、現在與未來，以及山難統計數據等主題；同時也邀請彰化縣線西國中、鹿東國小及嘉義縣中埔國中來分享過去推動山野教育課程的豐碩成果透過山野教育的課程，學生不僅學會戶外生存技能，更加深對生態保育的責任感。

國民 體育署

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