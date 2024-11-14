熊本羽賽／周天成末局遭逆轉 無緣男單8強

BWF超級500等級的日本熊本羽球大師賽，「台灣一哥」周天成今天在男單16強意外以21比10、14比21、18比21不敵法國好手波波夫，無緣8強。

男單世界排名第8的周天成，賽前生涯對上世界排名25的法國好手波波夫（Christo Popov），有著3戰全勝的完美紀錄。

周天成首局開打後和對手互探虛實，經5度平手、在雙方5比5平手時一口氣連得8分拉開差距，順利先收下首局；第2局周天成一度從5比10追到11比11平手，無奈被對手一波6比1的攻勢帶走，雙方戰成1比1平手。

決勝第3局，周天成先以11比3的大幅領先優勢進入技術暫停，短暫休息過後被對手急起直追、雙方只差1分，不過周天成再拉一波6比1的攻勢回穩，取得18比12領先。

眼看就要收下比賽勝利，沒想到周天成此時出狀況，讓波波夫一口氣連得9分逆轉戰局，周天成也吞下雙方對戰的首場敗仗。

台灣男單在蘇力揚、周天成接連出局後，僅剩下戚又仁稍晚要力抗世界排名第5的泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），力拚晉級機會。

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