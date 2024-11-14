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熊本羽賽／報仇退兩屆奧運銅牌 麟榤配勇闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王齊麟（右）和邱相榤闖進8強。圖／Badminton Photo提供（資料照）
王齊麟（右）和邱相榤闖進8強。圖／Badminton Photo提供（資料照）

上周在BWF超級300系列韓國名人賽闖進4強，「麟榤配」王齊麟邱相榤敗給2022年奪下世錦賽金牌的馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，不過相隔不到一周兩組人馬就在熊本名人賽再碰頭，這次「麟榤配」甜蜜復仇，且只花26分鐘就以21：11、21：13奪勝，成為第一組晉級8強的台將。

謝定峰／蘇偉譯除在2022年世錦賽奪金寫下馬來西亞紀錄，東京奧運和巴黎奧運都摘下男雙銅牌，目前世界排名第6，高居熊本名人賽第4種子，上周碰世界排名59的「麟榤配」也以直落2過關，最終高捧韓國名人賽金盃。

今天再度交鋒，「麟榤配」打出不同氣象，第一局9：6時連拿8分拉開優勢，以21：11先下一城；第二局大馬組合仍沒發揮最佳狀態，讓「麟榤配」12：11時連拿4分奠定勝基，最終以21：13淘汰強敵。

熊本名人賽屬於BWF超級500系列，「麟榤配」連兩輪碰馬來西亞對手，明天8強賽又要和大馬組合對決，將和世界排名40的陳蔚強／阿尤布（Nur Mohd Azriyn Ayub）搶4強門票；兩組人馬今年9月香港公開賽碰頭，由「麟榤配」打下3局大戰勝利。

世錦賽 王齊麟 邱相榤

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