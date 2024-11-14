健力／江凱傑、洪秀靜摘金 冰島世錦賽我屢傳奪牌捷報

我國健力選手江凱傑、洪秀靜在冰島雷克雅維克參加「2024年世界男女（裝備）健力錦標賽」發揮最佳實力，於當地時間13日完成賽事，分別奪得男子83公斤級硬舉金牌及女子63公斤級硬舉金牌，總統賴清德在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

本屆「2024年世界男女（裝備）健力錦標賽」賽事第三天，我國代表隊選手江凱傑勇奪男子83公斤級硬舉金牌、蹲舉銀牌和總和銀牌，吳為淳選手奪下男子83公斤級臥舉銅牌，至於洪秀靜則是獲得女子63公斤級硬舉金牌和總和銅牌。

體育署表示，選手堅持對健力的熱情與執著，經歷長期嚴格訓練，在世錦賽舞台展現平日揮汗苦練的實力，在本屆賽事6天賽程中，選手屢屢展現優異技術，在教練運籌指揮下，獲得令人讚賞的佳績，為我國爭取榮耀，贏得掌聲。

體育署指出，我國參與運動人口逐年增加，參加的運動種類也逐漸多元發展，各運動領域選手藉由持續積極鍛鍊、累積實力，期望選手們再接再厲，持續在世界舞台，爭取更好的成績。

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