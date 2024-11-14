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ATP年終賽／貼粉紅鼻貼上陣 小蠻牛開胡後解釋原因

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯身體不適，比賽中還戴上粉紅色的鼻貼幫助呼吸。 歐新社
阿爾卡拉斯身體不適，比賽中還戴上粉紅色的鼻貼幫助呼吸。 歐新社

ATP年終賽首戰吞敗，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）分組第2戰以6：3、7：6（10：8）力退俄羅斯羅布雷夫（Andrey Rublev），保住晉級4強生機。

第一戰敗給魯德（Casper Ruud）的阿爾卡拉斯透露，比賽時感到腸胃不適，隔天特別縮短訓練時間，「我試著專注在比賽上，專注在我必須做的事情，忘記不適、我生病這些事。」他在比賽中還戴上粉紅色的鼻貼幫助呼吸，他解釋說最近必須頻繁使用，「分與分之間我可以痊癒快一些。」

「小蠻牛」第二戰放了不少小球，他提到上個月感覺小球手感並不好，「我想說『發生什麼事？』你們知道，我的球風，我的比賽就是打這些類型的球，所以我今天再去嘗試。」

阿爾卡拉斯還打出比羅布雷夫多兩倍的致勝球，羅布雷夫都說：「我想他只有在40：0時錯失1球，其他都是他得分。」羅布雷夫已經連吞2敗，分組最終戰將碰魯德爭取勝場。

巴黎名人賽剛捧冠的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）在紐康姆（John Newcombe）組以2連勝暫居龍頭，尋求2018年和2021年後的第3冠氣勢正好。今天直落2擊敗魯德後，他還繼續練球，他說：「我想進一步開發我的內容，讓我可以和辛納（Jannik Sinner）、阿爾卡拉斯競爭，他們是現在兩個基準，是贏下大滿貫的人，我也想加入行列，我知道他們會更進步，所以我也要跟上腳步。」

羅斯 阿爾卡拉斯 魯德

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