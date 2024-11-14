114年度預算無呈現升格經費 體育署：運動部非升格

中央社／ 台北13日電

對於立委認為體育署在114年度預算書無法呈現與升格有關的經費，對此體育署澄清，運動部並非「升格」而成，相關組織法規仍需待立法院審議通過。

立法院今天初審「運動部組織法」的草案詢答，有立委認為教育部體育署在114年度預算書無法呈現與升格有關的經費及業務增加，對此體育署透過聲明澄清，運動部並非由體育署「升格」而成，加上相關組織法規仍需待立法院審議通過，因此在組織法尚未訂立前，無相關法規依據得以依憑編列預算。

體育署指出，若立法院在這個會期審議通過，將研擬運動部轄下各部門業務職掌，以及運動部及全民運動署處務規程、編制表等，提送行政院審議核定，依法才有相對應的員額與預算。

體育署補充，114年度預算案是以現行法定組織架構，並配合總統賴清德政見及當前施政重點等，依循行政院主計總處所訂預算籌編期程進行籌編，目前114年度預算案約編列新台幣159億元，相較於113年度增加23億元，連同其他中央部會編列數，整體體育預算案合計共178億元。

運動部組織法如果經立法院審議通過，並核定於114年度施行，運動部將依「行政院功能業務與組織調整條例」、「行政院組織改造期間經費處理原則」等相關規定辦理，至115年度以後將持續衡酌當前施政重點及業務發展實需，秉持經常收支平衡、財政資源有效運用理念及人力合理配置，恪遵財政紀律。

運動部 體育署

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