體育署將升格 教長自薦掌運動部

體育署將升格為運動部，預計明年掛牌成立。針對首任運動部長人選，昨天有立委質詢，中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中是否適任？教育部長鄭英耀表示，運動部長需要具備體育專業、宏觀國際視野等條件，目前心中沒有人選，自己很喜歡運動，自認是合適的人選。

立法院司法及法制、教育及文化委員會昨聯席審查「運動部組織法」草案等案，鄭英耀、體育署長鄭世忠列席報告，目前鄭世忠、教育部次長張廖萬堅被外界點名是部長熱門人選。

國民黨立委羅廷瑋質詢提及，洪一中是優秀人才，是否適合擔任運動部長？鄭英耀表示，運動傑出人才都對國家有貢獻，但是體育事務推動當然希望宏觀國際視野，同時具備體育專業，又能理解社會大眾需要，必須整體綜合評估。

民進黨立委陳秀寳則關切，各單項運動協會問題頻傳，嚴重影響民眾對體育署觀感，未來運動部成立後，對於協會出包有無因應處理機制？

鄭世忠表示，首先會設立專責輔導單位，過去因為不想過度介入各協會運作，現在有給予協會大量經費補助，若協會出問題，會直接要求改善。

朝野立委也關注，運動部成立後，未來體育班存廢與否及部會權責模糊等問題，教育部跟運動部如何權責分配。鄭英耀說，未來體育教學與課程仍由教育部主管，體育場館、體育班運動績優生升學事務等事項由運動部負責，教育部與未來運動部權責分配，如同目前國教署與體育署分工。

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