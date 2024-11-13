田徑／體育署計畫延續沒消息 全中運金牌教練面臨失業

曾在全中運指導台東長濱國中選手拿下校史第一面鏈球金牌的田徑教練阿杏．掃罵，4年前透過體育署的補助計畫來到原住民族地區學校擔任田徑教練，不過在體育署的計畫將於今年結束後，他將無法繼續延續對選手們的訓練承諾，未來的職業生涯也因此陷入困境。

過去也是田徑鏈球選手的阿杏．掃罵，曾一度投身軍旅，但他抱持著對於體育和田徑的熱愛，讓他決定投身教練工作，4年前他透過體育署從107年度起推動的補助學校增聘專項選手為編制外運動教練計畫，迄今成為全台34位受補助原住民地區學校聘用運動教練實施計畫的教練之一。

阿杏．掃罵於109年前往台東長濱國中任職，今年則是透過同計畫轉往台東體中，成為原住民族地區運動發展的基層推手，甚至在去年獲得台東縣體育有功人員「傑出教練獎」肯定。

不過在進入114年度前夕，體育署尚未針對該計畫的後續銜接做出規劃，包括阿杏．掃罵在內，許多受此計畫聘用的原住民族地區學校教練將面臨職業中斷的情況，讓他坦言相當錯愕：「當初毅然決然回到學校體育回饋自己所愛的運動，但後續遇到這個問題，讓未來的路忽然失去方向。」

阿杏．掃罵透露，台東地區過去並沒有鏈球專項訓練的教練，但秉持著對家鄉和田徑的回饋決定回到台東，不過如今卻可能因計畫無法延續，恐無法繼續從事教練工作，甚至影響到選手訓練，他提到，「有些選手是我從國中開始訓練，帶著他們一步步成長的，但現在卻可能要把他們丟下。」這讓他感到十分為難。

根據原住民族委員會官網的資訊，原民會正在研訂「114年至117年發掘基層原住民族運動選手培育計畫」，計劃每年投入2億元經費。然而，是否能夠銜接體育署原先的原住民地區學校聘用運動教練實施計畫還是未知。阿杏．掃罵希望體育署能夠居中協調，讓這34位原住民地區學校的教練能夠繼續留在崗位上，延續訓練工作，繼續培養選手。

中華民國專任運動教練協會秘書長邱為榮表示，約聘僱教練是很不穩定的工作，但教練培育選手的工作卻是長久的，假使6年就要換一個工作，對於國家運動員培訓架構是很不穩定的因素，「教練也會覺得自己就像是遊牧民族，希望政府能夠提供穩定且長期的教練聘僱機制，而不是只有短期的資金補助。」

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