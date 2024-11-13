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滑輪溜冰／台灣公開賽明高雄登場 16國逾1200人參賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李孟竹將以地主身份迎接各國好手的挑戰。圖／大會提供
李孟竹將以地主身份迎接各國好手的挑戰。圖／大會提供

邁入第三屆的2024台灣國際滑輪溜冰公開賽將在11月14至17日於高雄國際滑輪溜冰場點燃戰火，今年共有包括哥倫比亞、德國、南韓等16個國家或地區創紀錄的1219名滑輪溜冰好手同場競速，參賽選手中包含歐洲冠軍和台灣杭州亞運金牌名將齊聚一堂，帶來一場集速度與技巧於一身的國際盛宴。

台灣國際滑輪溜冰公開賽繼去年於苗栗之後，今年改至高雄際滑輪溜冰場舉行，共將進行成年、高中、國中、國小高年級和中年級組男、女等共10個組別，進行200公尺計時、500公尺爭先賽、1000公尺爭先賽、5000公尺計分賽、10000公尺計分賽、10000公尺淘汰賽和3000公尺接力賽等6個項目。

在參賽的選手當中，外籍選手又以有「風一樣的男子」封號、剛在9月義大利世錦賽單圈爭先賽中得金牌的德國名將普克利茲奇（Ron Pucklitzsch）最受關注，雖然26歲的德國猛將今年賽前並不被視為奪牌熱門，但憑藉著出色的技術和冷靜沉著的心態，在決賽中擊敗了地主義大利選手及傳統短距離強國哥倫比亞的勁敵，為自己贏得生涯首枚世錦賽金牌。

此外，還有法國最強夫妻檔狄索沙（Elton De souza）、艾爾瓦雷茲（Haila Brunet Alvarez），以及24歲的德國「速滑飛毛腿」世界冠軍好手艾爾伯特（Simon Albrecht），他在2014年歐錦賽便一鳴驚人，創下300公尺計時賽世界新紀錄；還有來自速度滑冰界強國哥倫比亞的18歲天才美少女瑪莉亞（Maria Camila Vargas Pinzon）等人都相當有看頭。

身為地主的中華隊更是精銳盡出，甫於10月28日落幕的屏東全民運動會滑輪溜冰中摘下5金的「獎金后」李孟竹，將在500、1000、10000公尺三項出賽，而在去年杭州亞運在男子3000公尺接力賽締造在衝終點時以0.01秒神奇反超逆轉摘金的「奇蹟小子」黃玉霖將參加500+D、1000公尺。

至於2017世大運五金得主和在2023年杭州亞運最後一舞奪下個人10000公尺銀牌、女子接力金牌的傳奇名將楊合貞，今年將在台灣公開賽首度轉任教練一職，利用她豐富的國際賽經驗親自帶領後輩爭取佳績。

今年台灣國際滑輪溜冰公開賽將憑入場券免費進場，索票方式除每位選手可於領隊會議領取2張票供親友使用，選手本人憑號碼布進出場；一般民眾可洽「各縣市滑輪溜冰委員會」免費索票，或至「活動現場服務台」填寫表單登記兌換門票入場，每人至多領取4張，每張票僅限單次當日使用。

世錦賽 亞運 滑輪溜冰

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