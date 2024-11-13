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熊本羽賽／空靈女神大堀彩「最後一舞」 差點被台將爆冷擊落

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
日本羽球「空靈女神」大堀彩。 法新社
日本羽球「空靈女神」大堀彩。 法新社

日本羽壇「空靈女神」大堀彩上周拋出震撼彈，宣布本季結束選手生涯，「最後一舞」選在主場的熊本名人賽，今天熊本賽首輪還差點上演爆冷劇情，被我國女將邱品蒨搶下首局，大堀彩後來居上才演出超過1小時激戰的逆轉勝。

28歲的大堀彩成名甚早，2013年亞青賽奪下女單金牌成為日本羽壇第一人，今年巴黎奧運也披上國家隊戰袍，加上白皙亮麗外型吸粉無數，上周突然發表退役宣言，讓許多球迷不捨。

選手生涯最後一戰選擇BWF超級500系列的熊本名人賽，世界排名第9的大堀彩名列女單第6種子，首輪首度遭遇世界排名33的邱品蒨卻陷入苦戰，首局只有開賽拿到領先，被邱品蒨連拿2分超前後就不曾再握有優勢，讓邱品蒨以21：14先下一城。

第二局大堀彩打出10：2的開局攻勢，邱品蒨一度將比分追到10：12，但接連失誤讓大堀彩連拿8分再拉開領先，以21：12扳平局數。

決勝第三局，大堀彩12：11時連拿6分取得絕對優勢；邱品蒨雖急起直追，18：20更瓦解大堀彩第一個「賽末點」，但追平機會在多拍來回後被大堀彩切球拿下最後一分，邱品蒨忍不住坐地苦笑，大堀彩則是在滿場歡呼中以21：19驚險拿下勝利。

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