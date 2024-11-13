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高球／富邦長春公開賽點燃戰火 地主雙雄並列第3

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2024富邦長春公開賽第一輪暫居第三的台灣高球選手徐國雄(右)在果嶺上研判推桿路線。圖／富邦金控提供
2024富邦長春公開賽第一輪暫居第三的台灣高球選手徐國雄(右)在果嶺上研判推桿路線。圖／富邦金控提供

2024富邦長春公開賽今天在老淡水球場正式點燃戰火，手感火燙的泰國名將馬山（Prayad Marksaeng）與同胞托馬倫（Thammanoon Sriro）首輪同樣繳出70（-2）桿，暫時並列第一，我國選手徐國雄與許孟男則以一桿之差的71桿，在這場台灣長春職業高球巡迴賽年度旗艦賽事並列第3。

徐國雄第13、14與15洞靠控制精準的短桿，連續射下3鳥，與許孟男一同處於領先群，也是全場表現最佳的台灣選手。徐國雄表示今天短鐵桿很準，抓鳥的那幾洞上果嶺後都只剩下短推桿的距離，不過老淡水球場今天越打風勢越大，讓不常在這個球場打球的他，在風向判斷與果嶺速度掌握方面有些吃力。

今年TSPGA比賽有3場比賽最後都屈居第2的許孟男，這場比賽開局表現相當穩健，整輪沒有任何失手或掉桿，另外還賺進一隻小鳥，與徐國雄同樣繳出71（-1）桿好成績。

84歲的賽事共同創辦人謝敏男，預計明天開打的超級長春賽（65歲以上）披掛上陣；一般長春賽明天完成第輪後，將取總桿排名前60的選手，晉級周五的決賽。

台灣高球選手許孟男以71桿完成首輪，暫居並列第三。圖／富邦金控提供
台灣高球選手許孟男以71桿完成首輪，暫居並列第三。圖／富邦金控提供

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