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籃球／中華隊6人交合約、5人簽協議 張承中：代表信任

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中華籃協副秘書長張承中說明失能險等議題。 記者劉肇育／攝影
中華籃協副秘書長張承中說明失能險等議題。 記者劉肇育／攝影

男籃亞洲盃資格賽第二階段賽事將在21日點燃戰火，中華隊在主場出戰香港，中華籃球協會副秘書長張承中今天表示，目前中華男籃15名球員中已經有6人繳交合約投保失能險，未能繳出的9名球員則是以每個月5萬元定額方式投保，再由體育署補足差額，至於球員協議部分也已經有5名球員完成簽約，但未簽約的球員也將獲得與協議相同的待遇。 

中華男籃21日將在主場出戰香港、25日作客紐西蘭主場，今天也舉行賽前記者會，而會前中華籃協副秘書長張承中也針對中華隊失能險、球員協議、歸化球員等問題進行說明。

其中外界最關心的失能險部分，張承中透露已經有6位球員繳交合約，將能依其薪資進行投保，至於剩下9名未繳交的球員，將以每個月5萬元的定額方式投保，並將由體育署補足差額。

張承中指出，選手只要能在15日前繳交合約，都能提供比較高的保障，這是中華男籃在失能險上的一次進步，「失能險過去一直都是大家關心的議題，過去比較難施行是因為沒有繳交合約，而這一次已經有6名球員繳出，至於沒有繳交合約的球員，將由體育署補足差額，籃協將不經手。」

至於在選手協議部分，張承中也透露，經過4次與球員工會、2次與球員會談後，已經有5名球員簽下協議，內容包含後勤支援、住宿、交通以及每場1萬元的出賽費，至於沒有簽下協議的球員，張承中說：「就算沒有簽，還是給一樣協議的待遇與保障，至於簽約的代表的是對籃協的信任，也讓保障內容書名化。」

中華隊 籃球 體育署

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