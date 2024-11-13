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熊本羽賽／拒絕爆冷！周天成3局逆轉加拿大華裔過頭關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成失去首局下連趕2局拒絕爆冷。 聯合報系資料照
周天成失去首局下連趕2局拒絕爆冷。 聯合報系資料照

世界排名第8的我國「一哥」周天成本周列熊本名人賽男單第6種子，今天碰年紀小一輪的加拿大華裔對手楊燦，失去首局下連趕2局，以17：21、21：19、21：17驚險晉級，避免爆出首輪大冷門。

22歲的楊燦目前世界排名27，過去6度碰小天只拿下1勝，不過今天首局泰半處於領先，14：14時又打出連拿4分攻勢，以21：17先下一城。

第二局小天打出6：1的開局攻勢，但馬上被楊燦連拿5分追平，兩人共8度戰平，比數拉鋸到局末，小天靠17：17時連拿3分率先取得局末點，楊燦雖連趕2分但沒能扳平比分，讓小天驚險以21：19延長戰線。

決勝局比分仍膠著，兩人又是8度戰平，直到15：15小天連拿4分拉開領先，為自己慶祝的「天吼」都出現；楊燦殺球出界讓小天拿到第20分，第一個機會小天對角殺球出界，不過第二個機會楊燦回球出界，讓小天以21：17拿下勝利。奪勝後小天還將羽球打上觀眾席，引起場邊觀眾一陣尖叫聲。

小天拿下1小時又8分鐘大戰勝利後，下輪對手將是法國兄弟檔的弟弟小波波夫（Christo Ppov）和印尼法爾漢（Alwi Farhan）間的勝家。

另名男單台將代表李佳豪出師不利，以22：24、16：21不敵名列第2種子的地主名將奈良岡功大，首輪止步。

周天成 李佳豪 羽球

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